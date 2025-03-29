Sinpaş: Kızılbük GYO’nun hukuki haklılığı mahkeme kararlarıyla tescillendi

Sinpaş, "Muğla ve İzmir'deki idari mahkemeler, Kızılbük Thermal Wellness Resort projesiyle ilgili olarak verilen idari para cezaları ve ruhsat iptallerine ilişkin birçok kararda yürütmeyi durdurma kararı aldı. Projeye ilişkin Marmaris Belediyesi’nin şirketin aleyhinde hukuka aykırı işlemler tesis ettiği, kesinleşmiş yargı kararları ile tescil edildi" açıklamasını yaptı.

Sinpaş, Marmaris Belediyesi'nin Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinin ruhsat iptali ile başlayan hukuki sürece ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

''Marmaris'te devam eden Kızılbük Thermal Wellness Resort projesine ilişkin yargı kararları, Kızılbük GYO'nun hukuki haklılığını tescillemeye devam ediyor. Marmaris Belediyesi'nin uyguladığı işlemlere ilişkin Muğla ve İzmir'deki mahkemeler, verilen idari para cezaları ve ruhsat iptallerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararları verdi.

Marmaris Belediyesi tarafından proje sahası dışında yapıldığı iddia edilen dolgu alanlarıyla ilgili verilen 59 milyon 645 bin 982,86 TL'lik idari para cezası, Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, yaptığı değerlendirmede, söz konusu dolgu alanlarının proje sahasıyla doğrudan ilişkili olmadığını ve bu nedenle verilen cezanın hukuki dayanağının bulunmadığını belirtti. Aynı mahkeme, 28.08.2024 tarihli ödeme emrini de hukuka aykırı bularak iptal etti.

Bu karar, Kızılbük GYO için ilk kritik hukuk zaferi olarak kayıtlara geçti.

Kızılbük GYO tarafından yapılan itirazın üzerine, Muğla 1. İdare Mahkemesi, 104 milyon 757 bin 908,50 TL tutarındaki idari para cezasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, telafisi güç ve imkânsız zararların ortaya çıkabileceği gerekçesiyle teminat alınmaksızın yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, Kıyı Kanunu ve İmar Kanunu kapsamında verilen cezanın uygulanması durumunda, şirketin faaliyetlerinin ciddi şekilde etkileneceği ve geri dönülemez ekonomik zararlar oluşabileceği ifade edildi. Mahkeme, bu nedenle idari işlemin yürütülmesinin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Marmaris Belediyesi'nin ruhsatsız inşaat yapıldığı gerekçesiyle verdiği 2 milyar 677 milyon 149 bin 516,58 TL'lik idari para cezası da yargıdan döndü. Kızılbük GYO’nun yaptığı itiraz üzerine Muğla 2. İdare Mahkemesi, verilen para cezasının yürütmesini durdurma kararı aldı. Mahkeme, sadece para cezasının değil, söz konusu yapılara ilişkin yasal hale getirilmesi için verilen 30 günlük sürenin de yürütmesini dondurdu.

Projenin imar durum belgesine dair verilen kararları inceleyen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, 5 Mart 2025 tarihli kararla istinaf talebini kesin olarak reddetti. Bu karar, projenin hukuka uygun olduğunu kesinleştirdi."

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