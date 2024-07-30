Sinpaş neden vergi vermediğini açıkladı. Okuyan ‘pes artık arkadaş’ dedi

Ekonomist Selçuk Geçer gündeme taşıdı...Yaptığı paylaşımla vergi ödemeyen şirketlerin listesini tek tek yayınladı. Peki neden bu şirketler vergi ödemiyordu. O şirketlerden SİNPAŞ'tan bugün açıklama geldi.

Son günlerde sosyal medyanın gündeminde olan vergi ödemeyen şirketlerden olan Sinpaş, bir basın açıklaması yaparak kendini savundu.

Sinpaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde ‘Sinpaş GYO’nun vergi ödemediği’ gibi başlıklarla yayınlanan internet haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda sizleri ve sizlerin aracılıyla kamuoyunu doğru bilgilendirmek isteriz.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin (1)/d-4 bendi gereğince kurumlar vergisinden muaf tutulurken, aynı kanunun 15. maddenin (3) numaralı bendi ve Geçici 1. maddenin (4) numaralı bendi gereği gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır. Bu mevzuat çerçevesinde, ayırt edilmeksizin tüm GYO’ların elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisinden muaftır.

*GYO’lar, mal ve hizmet satışlarından KDV, tapudaki taşınmaz alım satımlarından tapu harcı, kayıtlı taşınmazlardan ise emlak vergisi öderler. İlgili vergi kanunları ve mevzuatlarında yer alan bu koşullar, tüm GYO’lar için geçerli olup sadece SİNPAŞ’a ait bir durum değildir.

*GYO’lara ilişkin kurumlar vergisi istisnası, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 11 Temmuz 1992 tarih ve 3824 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle vergi sistemimizdeki yerini almış ve hiçbir değişikliğe uğramadan bugüne kadar gelmiştir. GYO’lar ve bunlara ilişkin kurumlar vergisi istisnası 32 yıldır vergi sistemimizde yer almaktadır.

Açıklamanın başındaki "Sinpaş GYO’nun vergi ödemediği" gibi başlıklarla yapılan internet haberlerinin sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır gibi sözler yer aldı. Ancak ortadaki SİNPAŞ'ın Kurumlar Vergisi ödemediği gerçeği,,, Şirket bunu da 11 Temmuz 1992 yılındaki yasayı gerçekçe göstererek, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'nın Kurumlar vergisi ödemediğini açıklamış. İyi güzel de tapu harcı, emlak vergisiyle milyonlarca lira kurumlar vergisi arasında dağlar kadar fark var. Milyonlar kazanılıyor, 32 yıllık yasaya dayanılarak, kurumlar vergisi ödenmiyor. Vergi alamazsan borçlanırsınız. Tıpkı bugün olduğu gibi. Yeni Vergi yasası ortada. Vatandaşın üzerine vergi yükü bindikçe biniyor. 32 yıllık yasaya yeni değişen vergi yasasından niye neşter vurulmadı. Neden Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Kurumlar vergisi dışında tutuluyor. Onlarınki şirkette, kurumlar vergisi ödeyenler şirket değil mi? Bunu ÖTV'nin KDV'sin ya KDV'nin ÖTV'sini alanlara sormak gerekiyor diyor vatandaşlar

NE OLMUŞTU?

Ekonomist Selçuk Geçer'den geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşün bir iddia attı. Vergi ödemeyen şirketler tartışmasına dahil olan Geçer, vergi ödemediğini iddia ettiği şirketleri tek tek paylaştı.

Ekonomist Selçuk Geçer, "Bir çok şirket vergi ödemiyor" tartışmasına katıldı ve dikkat çeken bir iddiada bulundu. Geçer sosyal medya paylaşımında bu şirketleri paylaşarak sonuna da "Helal sana MEHMET ŞİMŞEK BÜYÜKSÜN" diye ekledi.

Selçuk Geçer'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Bu abilerin hiç biri vergi ödemiyormuş. Üstelik son üç yıldır. Demek ki boşa vatandaşa pamuk eller cebe demiyorlar. Zenginin ödemediği vergiyi fakirden almaya devam. Helal sana MEHMET ŞİMŞEK BÜYÜKSÜN!!!!”

Selçuk Geçer’in paylaşımının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamada bulundu.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN VERGİ PAYLAŞIMI

Şirketlerden vergi alınmadığı vatandaşın sırtına bindirildiği ileri sürülürken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerine yönelik, sosyal medya hesabından paylaşımı geldi. Şimşek vatandaşın sırtına yük getirmiyoruz iddiasında bulundu.

"VERGİ ÖDEMEYORLAR" İDDİASI ÜZERİNE PAZAR GÜNÜ MALİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI.

Vergi tartışmaları sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptı.

İşte o açıklamanın tam metni: