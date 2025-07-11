Sinsi hastalıkla ilgili uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Kalp kapakçık hastalıkları, çoğu zaman belirti vermeden sinsice ilerleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ancak uzmanlar, erken tanının bu hastalıkların kontrol altına alınmasında ve hayati risklerin önlenmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti.

Türkiye’de ve dünyada kalp hastalıklarının önemli bir bölümünü oluşturan kalp kapakçık hastalıkları, modern tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımlarıyla artık daha etkin bir şekilde yönetilebiliyor

Uzmanlar, “Kalp kapakçık hastalıklarında erken tanı, yaşam kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda hayat kurtarıyor” diyerek düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.

KALP KAPAKÇIK HASTALIKLARI NEDİR?

Kalbin dört ana kapağı (mitral, aort, triküspit ve pulmoner), kanın doğru yönde akışını sağlayarak kalbin etkin çalışmasını mümkün kılar. Ancak bu kapaklarda darlık (stenoz) veya yetmezlik (regürjitasyon) gibi sorunlar ortaya çıktığında, kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu durum, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, yorgunluk ve ödem gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nden alınan bilgilere göre, kalp kapakçık hastalıkları doğuştan olabileceği gibi, romatizmal ateş, kireçlenme veya enfeksiyonlar gibi sonradan edinilmiş nedenlerle de gelişebilir.

ERKEN TANI NEDEN ÖNEMLİ?

Kalp kapakçık hastalıklarının en büyük tehlikesi, başlangıçta belirti vermeden ilerleyebilmesi.

Uzmanlar, “Kapak hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesi, kalpte geri dönüşü olmayan hasarların önlenmesi açısından hayati önem taşıyor” dedi.

Ekokardiyografi gibi non-invaziv yöntemler, kapaklardaki sorunları hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebiliyor. Ayrıca, son yıllarda geliştirilen TAVI (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu) gibi minimal invaziv yöntemler, özellikle yüksek riskli hastalarda açık cerrahiye gerek kalmadan kapak değişimi yapılmasını sağladı. Uluslararası alanda yapılan araştırmalar da erken tanının önemini destekledi.

Amerikan Kalp Derneği (American Heart Association) tarafından yayımlanan bir çalışmada, kalp kapakçık hastalıklarının erken teşhis edilmesi durumunda, hastaların yaşam süresinin %30 oranında uzayabileceği belirtildi.

İngiltere’den kardiyolog Dr. Bernard Prendergast, “Kapak hastalıkları genellikle yaşlı popülasyonda görülse de, genç hastalarda da romatizmal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle 40 yaş üstü bireylerin düzenli kalp kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

BELİRTİLER VE RİSK FAKTÖRLERİ

Kalp kapakçık hastalıklarının belirtileri, hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişiyor. En sık görülen belirtiler arasında nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, yorgunluk ve bacaklarda şişme yer alıyor. Özellikle romatizmal ateş, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde mitral kapak darlığının önde gelen nedenlerinden biri olarak karşımıza çıktı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emel Ergüney, “Romatizmal ateşin etkileri, kapak hastalığının ortaya çıkmasından 20-30 yıl sonra hissedilebilir. Bu nedenle çocukluk çağında geçirilen enfeksiyonlara dikkat edilmeli” dedi.

Risk faktörleri arasında yaş, genetik yatkınlık, hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve sigara kullanımı öne çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde her yıl yaklaşık 18 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Türkiye’de ise kalp ve damar hastalıklarının ölümlerin %33,4’ünden sorumlu olduğu rapor edildi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE YENİ TEKNOLOJİLER

Kalp kapakçık hastalıklarının tedavisinde erken tanı, tedavi başarısını doğrudan etkildi.

İlaç tedavileri, kapak hastalıklarının kalp üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmada etkili olsa da, mekanik sorunları çözmek için genellikle cerrahi veya girişimsel yöntemlere başvuruldu.

Balon valvüloplasti, daralmış kapakları genişletmek için kullanılan bir yöntem olarak öne çıktı.

Kapak tamiri veya değişimi gerektiren durumlarda ise mekanik veya biyoprotez kapaklar kullanılıyor.

Biyoprotez kapaklar, kan sulandırıcı ilaç kullanımını azaltması nedeniyle tercih edilse de, genç hastalarda dayanıklılık süresinin sınırlı olması nedeniyle mekanik kapaklar daha sık kullanılıyor.

Mayo Clinic’ten kardiyolog Dr. Rick Nishimura, “Kapak değişimi sonrası hastaların ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekebilir, ancak bu tedaviler yaşam kalitesini önemli ölçüde artırıyor” şeklinde konuştu.

ÖNLEME VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

Uzmanlar, kalp kapakçık hastalıklarının önlenmesinde sağlıklı yaşam tarzının kritik olduğunu vurguladı.

Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkolden uzak durma, hipertansiyon ve diyabetin kontrol altında tutulması, hastalık riskini azaltmada etkili yöntemler arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı’nın “Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı” kapsamında, 40 yaş üstü bireylerin kardiyovasküler risk değerlendirmesi için aile hekimlerine başvurması teşvik edildi.

KALBİNİZ İÇİN HAREKETE GEÇİN

Kalp kapakçık hastalıkları, erken tanı ve doğru tedavi ile kontrol altına alınabilir bir sağlık sorunu. Ancak bu süreçte bireylerin bilinçli olması ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor.