Sinsi hayalet hastalığının detayları ortaya çıktı. 300 ayrı hastalığın belirtilerine benziyor

Lyme hastalığı, birçok farklı rahatsızlığın semptomlarını taklit edebilen ve bu yüzden "hayalet hastalık" olarak da adlandırılan bir enfeksiyonu olduğu bildirildi.

Bu durumun insanların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceği ifade edildi.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi isimli bakteri tarafından kaynaklanır ve çoğunlukla siyah bacaklı keneler aracılığıyla insanlara geçer.

Kene ısırığı sonrasında ortaya çıkan belirtiler ve tedavi süreci, bu hastalığın en belirgin özelliklerindendir.

LYME HASTALIĞININ BELİRTİLERİ:

Lyme hastalığının belirtileri genellikle üç evrede ortaya çıkar:

Erken Lokalize Enfeksiyon (1-4 hafta içinde):

• Eritema migrans: Kene ısırığının olduğu bölgede halka şeklinde genişleyen kırmızı bir döküntüdür. Genellikle ısırık yerinden başlayarak birkaç gün içinde yayılır.

• Ateş, titreme, baş ağrısı, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları.

Erken Yayılmış Enfeksiyon (haftalar sonra):

• Birden fazla eritema migrans döküntüsü.

• Şiddetli baş ağrısı ve boyun sertliği.

• Yüz felci (Bell's palsy).

• Eklem ağrısı ve şişlik (özellikle büyük eklemlerde).

• Kalp ritim bozuklukları.

Geç Yayılmış Enfeksiyon (aylar veya yıllar sonra):

• Artrit (özellikle diz eklemlerinde).

• Nörolojik problemler (menenjit, periferik nöropati).

• Hafıza ve bilişsel fonksiyonlarda bozulma.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Lyme hastalığı, ormanlık ve çalılık alanlarda vakit geçiren kişilerde daha sık görülür.

Risk altındaki gruplar arasında kampçılar, avcılar, doğa yürüyüşçüleri, orman işçileri, çiftçiler ve evcil hayvan sahipleri bulunur.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

Lyme hastalığının tedavisi, enfeksiyonun evresine ve belirtilerine göre değişiklik gösterir ve genellikle antibiyotiklerle gerçekleştirilir:

• Erken Lokalize ve Yayılmış Enfeksiyon için Oral Antibiyotikler: Doksisiklin, amoksisilin veya sefuroksim aksetil, genellikle 2-4 hafta süresince verilir.

• Geç Yayılmış Enfeksiyon için İntravenöz Antibiyotikler: Daha ciddi vakalarda, sefalosporinler (örneğin seftriakson) genellikle 2-4 hafta boyunca intravenöz olarak uygulanır.

Erken tedavi, komplikasyon riskini azaltır. Bazı hastalarda tedavi sonrası yorgunluk ve eklem ağrıları gibi semptomlar sürebilir; bu duruma "Post-Lyme hastalığı sendromu" denir ve semptomların yönetilmesi gerekebilir.

KORUNMA YOLLARI:

• Kene yoğunluğu olan bölgelerden uzak durmak veya bu bölgelerde dikkatli olmak.

• Uzun kollu giysiler giymek ve pantolon paçalarını çorapların içine sokmak.

• Kene kovucular kullanmak.

• Dışarıdan geldikten sonra kene kontrolü yapmak.

Lyme hastalığı, erken teşhis ve uygun tedavi ile genellikle etkili bir şekilde yönetilebilir.

Şüpheli bir kene ısırığı veya Lyme hastalığı belirtileri fark edildiğinde hemen doktora başvurmak önemlidir.