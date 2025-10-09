Meme kanseri, kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türü konumuna yükselirken, genetik yatkınlık ve ilerleyen yaş gibi kontrol edilemeyen faktörlerin yanı sıra, günlük beslenme tercihlerinin önleyici rolü bilim dünyasının odağına oturdu.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Fonu (WCRF) ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü (AICR) gibi önde gelen kuruluşların verileri, bitkisel gıdalardan zengin bir diyetin, özellikle menopoz sonrası kadınlarda, riski azaltmada kritik öneme sahip olduğunu gösterdi.

ABD merkezli Dana-Farber Kanser Enstitüsü'nden Komen Bursiyeri Dr. Jennifer Ligibel, beslenme ve meme kanseri arasındaki bağlantının karmaşık olduğunu ancak kilonun yönetilmesinde beslenmenin büyük bir rol oynadığını ifade etti. Obezitenin, özellikle menopoz sonrası kadınlarda, meme kanseri için bilinen bir risk faktörü olduğuna dikkat çekti. Dr. Ligibel, meyve ve sebze ağırlıklı sağlıklı bir diyetin riski düşürmekle bağlantılı olabileceğinin altını çizdi.

İspanya'da yürütülen ve Avrupa Kanser Dergisi'nde yayımlanan kapsamlı bir araştırmanın sonuçları ise bazı gıdaların doğrudan koruyucu etkisini kanıtladı.

Araştırmacılar, beslenme düzenindeki küçük düzenlemelerin büyük farklar yaratabileceğini belirtti.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN KALKAN GIDALAR:

Uluslararası çalışmalar ve yabancı uzman görüşleri ışığında, meme kanseri riskini düşürmeye yardımcı olabilecek 6 temel besin grubu şöyle sıralandı:

Zeytinyağı ve Akdeniz Diyeti: İtalyan Moli-sani kohort çalışması verilerini inceleyen bir araştırma, zeytinyağı tüketimi yüksek olan kadınların meme kanseri riskinde azalma gözlemlediğini ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle sızma zeytinyağının içerdiği oleokantal gibi biyoaktif fenolik bileşiklerin, kanser hücrelerindeki hasarı tetikleyerek hücre ölümüne yol açabileceğini öne sürdü. Akdeniz diyetini uygulayan ileri yaştaki kadınların, riski önemli ölçüde düşürdüğü de kanıtlandı.

Turpgiller: Brokoli, karnabahar ve lahana gibi turpgiller, karaciğere zararlı östrojen yan ürünlerinin atılmasına yardımcı olan sülforafan bileşiği içerir. Laboratuvar çalışmaları, bu bileşiğin tümör hücrelerinin büyümesini durdurabildiğini gösterdi.

Baklagiller ve Soya Ürünleri: Yıllarca yanlış anlaşılan soya, araştırmalara göre aslında koruyucu etkiye sahip. Soya ve mercimek gibi baklagiller, hafif doğal östrojenler olarak işlev gören izoflavonlar içerir. Bu bileşiklerin, meme kanseri hücrelerini besleyebilen hormonal dalgalanmaları dengelemeye yardımcı olduğu kaydedildi.

Nar ve Antioksidan Zenginleri: Narın içerdiği ellagitanninler gibi bileşiklerin, kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediği ve östrojen kaynaklı hücre büyümesini azalttığı bilimsel olarak belirlendi.

Keten Tohumu: Bu tohumlar, östrojen seviyelerini dengeleyen ve kanser hücresi gelişimini yavaşlatan bir fitoöstrojen türü olan lignanlar açısından zengin bir kaynak oluşturdu. Günlük diyete eklenen öğütülmüş keten tohumunun, lif içeriği sayesinde fazla hormonların vücuttan atılmasına da yardımcı olduğu belirtildi.

Meyve ve Sebzeler: Genel olarak, günde 5,5 porsiyondan fazla meyve ve sebze tüketen kadınların, daha az tüketenlere göre daha düşük meme kanseri riskine sahip olduğu 2018'de yayımlanan bir araştırmada kaydedildi. Özellikle C vitamini açısından zengin gıdalar, DNA'daki oksidatif hasarı onarmada rol oynadı.