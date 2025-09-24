Sinsice ilerleyen tehdit için kritik uyarı: Ertelemeyin, 111 milyondan fazla kişiyi etkileyebilir!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, şu anda küresel körlük vakalarının yaklaşık yüzde 8'ini oluşturarak kataraktın ardından en büyük neden olarak insanları tedirgin ediyor. "Görüş hırsızı" olarak bilinen hastalık, optik sinirde progresif hasara yol açarak kalıcı görme kaybına neden oluyor.

"SESSİZCE İLERLİYOR"

Konuyla ilgili olarak uzman isim; "Glokom, erken teşhis edilmezse geri dönüşü olmayan körlüğün en yaygın sebeplerinden biri; 40 yaş üstü bireylerde sessizce ilerleyerek fark edilmeden tam körlüğe sürükleyebiliyor" diyerek uyarıda bulundu. Şu anda istatistiklere göre, Türkiye'de glokom prevalansı yüzde 2-3 civarında seyrediyor ve yaşlanan nüfusla birlikte bu oranın hızla artmasından korkuluyor.

Piyasalar ve sağlık uzmanları, glokomun ekonomik yükünü de vurguladı. Tedavi edilmeyen vakalar, yıllık milyarlarca dolarlık maliyet doğururken, erken müdahale ile körlük riski yüzde 90 oranında azaltılabiliyor.

2040'TA PATLAMA BEKLENİYOR!

Bilimsel tahminlere göre, glokom 2040 yılına kadar dünya genelinde 111.8 milyondan fazla kişiyi etkileyecek. Bu da mevcut 76 milyonluk hasta sayısından yüzde 47'lik bir artış anlamına geliyor.

Uluslararası glokom camiası, hastalıkla ilgili olarak önemli bir noktaya dikkat çekti. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Prof. Dr. Harry A. Quigley, "Glokom, optik sinirde geri dönüşsüz hasar yaratarak körlüğün önde gelen nedeni; erken teşhisle ilerlemeyi yavaşlatabiliriz, ancak kaybedilen görüşü geri getiremeyiz" görüşünü paylaştı. Quigley, Afrika kökenli bireylerde POAG riskinin 15 kat arttığını belirterek, genetik ve vasküler faktörlerin rolünü vurguladı.

KÖRLÜĞÜN SESSİZ KATİLİ!

Cleveland Clinic'ten Dr. Andrew Iwach ise, "Glokomun yüzde 90'ı asemptomatik (Bir hastalık mikrobunun belirtiler göstermemesi) ilerliyor; bu, geri dönüşü olmayan körlüğün 'sessiz katili' olmasını sağlıyor. Yüksek riskli gruplarda tarama programları, küresel yükü hafifletebilir" açıklamasında bulundu. Iwach, DSÖ'nün 2023 raporuna atıfla, glokomun 7.7 milyon körlük vakasından sorumlu olduğunu ve yaşlı nüfus artışı ile bu sayının patlayacağını ekledi.

Glaucoma Research Foundation Başkanı Dr. David Barkman da, "Gelişmiş ülkelerde bile glokom, körlüklerin yüzde 5'ini tetikliyor; erken müdahale ile bu oranı sıfıra indirebiliriz, ancak farkındalık eksikliği en büyük engel" uyarısında bulundu.

Sonuç olarak, glokomun geri dönüşü olmayan körlük tehdidi, 2040'ta 111 milyonluk bir yükle küresel sağlık gündemini domine edecek. Op. Dr. Belma Karini'nin ve uluslararası uzmanların çağrısı net; Düzenli taramalarla bu "kara deliği" aydınlatmak mümkün.