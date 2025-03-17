Sinüsleri musluk gibi açıyor ölü deriler çöpe gidiyor. Buraya giren şifa buluyor

Bolu'da 100 yıllık geçmişe sahip Orta Hamam, geleneksel hamam kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Haftanın yedi günü açık olan hamamda, tellaklık mesleğini sürdüren Dursun Arslan, 20 yılı aşkın süredir bu işi yapıyor. Babasından öğrendiği mesleği tutkuyla icra eden Arslan, gençlerin bu mesleğe ilgisiz kaldığını belirterek, “Bizden sonra bu meslek yok olabilir. Oysa bu, bir ata geleneği” diyor.

"MESLEK YOK OLACAK"

Sabah 06.00’da kapılarını açan hamam, gece 23.00’e kadar hizmet veriyor. Tellak Dursun Arslan, gün boyu süren yoğun tempoya rağmen işini severek yaptığını söylüyor. Ancak, gençlerin bu mesleğe ilgi göstermediğini ve çalışma saatlerinin uzunluğunun gözlerini korkuttuğunu belirtiyor.

Tellaklık mesleğinin zor ama kazançlı olduğunu dile getiren Arslan, aylık gelirinin 50 bin TL’yi bulduğunu ifade ediyor. Hamam giriş ücretinin 330 TL, kese ve masaj hizmetinin ise 500 TL olduğunu belirten Arslan, günde 800 ila 1000 TL arasında kazanç sağladıklarını söylüyor.

HER DERDE DEVA

Hamam kültürü sadece temizlik değil, sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor. Bunlar arasında:

Cildi yeniliyor ve ölü derileri temizliyor.

Sinüsleri açarak nefes almayı kolaylaştırıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Kan dolaşımını hızlandırarak vücudu rahatlatıyor.

Sporcular için kas gevşetici etkisi bulunuyor.

Serotonin ve endorfin salgılanmasını artırarak mutluluk hissi yaratıyor.

Uzmanlar, ayda bir kez hamama girmenin vücut için yeterli olacağını belirtiyor. Son yıllarda, enfeksiyon ve bağışıklık hastaları da hamamın terapi edici etkisinden yararlanmak için bu mekânları daha sık tercih etmeye başladı.

Osmanlı'dan günümüze uzanan Türk hamamı geleneği, tarihi dokusuyla birlikte yaşatılmaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok şehrinde olduğu gibi İstanbul’da da geleneksel mimariye uygun yeni hamamlar inşa ediliyor. Geleneksel hamamları yaşatmak için çalışan firmalar, bu kültürel mirası modern dünyaya uyarlayarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Hamamın sağladığı sayısız fayda ve benzersiz atmosferi, beden ve ruh sağlığını iyileştirmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor.