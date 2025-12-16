Sinüzit ve yüz felci arasındaki ilişkiye dair halk arasında yaygın olan inanışlar, uluslararası bilim çevrelerinde yapılan son araştırmalarla yeniden değerlendirildi.

Uzmanlar, iki durumun birbirine doğrudan neden olmadığına dair önemli bulgular ortaya koydu.

Bilim dünyası, halk sağlığını yakından ilgilendiren bu konuda yanlış bilinen üç ana miti çürütmek üzere harekete geçti.

1. Mit: Sinüzit Doğrudan Yüz Felcine Yol Açar

Halk arasında en yaygın kanı, kronik veya şiddetli sinüzit enfeksiyonunun sinirlere baskı yaparak doğrudan yüz felcine yol açtığı yönünde. Bu iddia, son bilimsel çalışmalarla kesin bir dille reddedildi.

Harvard Tıp Okulu'ndan Nöroloji Profesörü Dr. Eleanor Vance, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüz felcinin en yaygın sebebi, yüz sinirini etkileyen genellikle herpes simpleks virüsü ile ilişkilendirilen idiyopatik bir durum olan Bell paralizisidir. Sinüzit, anatomik olarak yüz sinirine doğrudan etki edebilecek bir bölgede yer almaz. Sinüs enfeksiyonları ile Bell paralizisi arasında güçlü bir nedensel bağ bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Dr. Vance, vakaların çoğunda altta yatan viral bir mekanizmanın tetikleyici olduğunu belirtti.

2. Mit: Tüm Sinüs Ameliyatları Yüz Felci Riski Taşır

Londra Üniversitesi Akademik Tıp Merkezi'nden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Julian Davies, modern cerrahi teknikler ve anatomik bilginin bu riski minimal düzeye indirdiğini vurguladı.

Prof. Dr. Davies, "Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS) prosedürleri, yüz sinirinin geçtiği alandan uzakta gerçekleştirilir. Sinir hasarı, yalnızca nadir ve karmaşık kafa tabanı cerrahisi gibi özel durumlarda bir risk teşkil eder. Rutin sinüs ameliyatlarında, yüz felci oluşumu neredeyse hiç beklenmeyen bir komplikasyondur" açıklamasını yaptı.

3. Mit: Yüzdeki Ağrı ve Uyuşukluk Yüz Felcinin Erken Belirtisidir

Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Peter Schmidt, sinüzitin yol açtığı yüzdeki baskı ve ağrının, enfeksiyona bağlı inflamasyondan kaynaklandığını belirtti.

Dr. Schmidt, Bell paralizisinin tipik başlangıcının ise aniden gelişen yüz kaslarında zayıflık veya felç olduğunu ifade ederek, "Sinüzit ağrısı yavaş gelişirken, Bell paralizisi genellikle bir sabah uyanıldığında ya da birkaç saat içinde dramatik bir şekilde ortaya çıkmaktadır" dedi.