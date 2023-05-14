Sinüzite iyi gelen bitkiler

Editör: Erkavim Yıldırım

Burun akıntısı, baş ağrısı, basınç hissi gibi belirtileri ile ortaya çıkan sinüzite nelerin iyi gelebileceği merak edilenler arasında yer almaktadır. Öncelikle kişinin kesinlikle saçlarını ıslak bırakmaması gerekmektedir. Bu durum sinüzit ağrılarının ortaya çıkmasına ve artmasına neden olmaktadır. Bunun yanında sigara içilen havasız ortamlardan mutlaka uzak durulması önerilmektedir. Tuzlu su uygulaması ise mukusların çözülmesini sağlamakta ve kişinin nefes almasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca yüksek yastık tercihi gece uyku esnasında rahat nefes alınmasını sağlamaktadır.

Tarçın kullanımına özen gösterilmesi gerekmektedir çünkü tarçın baş ağrısını hafifletmektedir. Buhar banyosunu ise yumuşama sağlamakta ve tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı olmaktadır. Acı baharat, fesleğen ve kekik yağı da önerilenler arasında yer almaktadır. Ayrıca ağrıyan bölgeye soğuk kompres yapmak ağrıların daha hafif bir şekilde ilerlemesine yol açmaktadır. Bu yöntemler uygulandığından sinüzitin daha hafif bir hale geldiği görülebilmektedir.

İŞTE SİNÜZİTE İYİ GELEN BİTKİLER

Sinüzit sorununa iyi gelen pek çok bitki çeşidi bulunmaktadır. Bu bitkilerin doğru ve düzenli kullanımı büyük oranda sinüzitin iyileşmesini veya belirtilerinin azalmasını sağlayabilmektedir. Sinüzite iyi gelen bitkilerden ilki papatyadır. Papatya bitkisinin kurutulması ve demlenmesi ile birlikte buharın içeri çekilmesi gerekmektedir. Bu sayede burun tıkanıklıkları giderilmekte.

SİNÜZİT NEDEN OLUR VE NASIL GEÇER?

Okaliptüs yağının belirtilerin yoğun olduğu günlerde kulak çubuğu yardımı ile kulağa ve buruna sürülmesi oldukça iyi bir seçenektir. Tıkanıklık için oldukça faydalıdır. Ayrıca zencefil çayının da oldukça faydalı olduğu gözlemlenmektedir. Sinüzite iyi gelen tüm bitkiler şu şekilde :

Soğan Suyu

Sarımsak

Zerdeçal

Papatya

Okaliptüs Yağı

Zencefil Çayı

Bu bitkilerin düzenli ve doğru kullanımı ile ilerleme kaydedilebilmektedir. Ancak durumun mutlaka uzman bir hekim tarafından da takip edilmesi önerilmektedir.

SİNÜZİTE İYİ GELEN YAĞLAR

Sinüzit sorunun giderilmesi için pek çok farklı yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biri de bazı yağların kullanımı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu yağ çeşitleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Biberiye Yağı

Limon Yağı

Nane Yağı

Çay Ağacı Yağı

Tatlı Fesleğen Yağı

Sardunya Yağı

Mentol Yağı

Papatya Yağı

Çam Yağı

Karanfil Yağı

Okaliptüs yağının sinüzitin tedavi edilmesinde mucizevi bir etkisi vardır. Okaliptüs yağı ile hastanın alnının ve başının ovulması sinüsleri rahatlatacaktır.

Okaliptüs yapraklarını lapa haline getirdikten sonra bu lapayı burna tatbik etmek de sinüzitin tedavi edilmesinde etkili olmaktadır.

Ayrıca altın mühür, ekinezya ve çuha çiçeği çayları sinüsleri açmak için kullanılmaktadır.

Bu şifalı bitkiler dışında eğer bulabilirseniz taze ananas suyu içerek veya ananas yiyerek sinüzitin etkisini azaltabilirsiniz.