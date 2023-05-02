Sinüzite iyi gelen şifalı bitkiler hangileri

Sinüzit tam bir baş belası. Kimi zaman ağrıdan kıvranmamıza bile yol açabiliyor. Peki, böyle bir durumda hangi bitkilerden yararlanabiliriz? İşte yanıtı…

Sinüzite iyi gelen şifalı bitkiler hangileri

Sinüzite iyi gelen şifalı bitkiler şunlar:

Okaliptüs yapraklarını lapa haline getirdikten sonra bu lapayı burna tatbik etmek de sinüzitin tedavi edilmesinde etkili olmakta. Okaliptüs yağının sinüzitin tedavi edilmesinde mucizevi bir etkisi vardır. Okaliptüs yağı ile hastanın alnının ve başının ovulması sinüsleri rahatlatacaktır.

Altın mühür, ekinezya ve çuha çiçeği çayları sinüsleri açmak için kullanılıyor.

Taze ananas suyu içerek veya ananas yiyerek sinüzitin etkisini azaltabilirsiniz.

Eğer bitkilerden destek almanıza karşın sinüzitten kurtulamıyorsanız mutlaka profesyonel destek almalısınız.

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