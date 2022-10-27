Meclis'ten geçti: Kullanılmayan telefonlar kapatılacak

Her geçen gün teknolojik ürünlere zam gelirken ve vatandaş enflasyon rakamları altında ezilirken, yedekte bekletilen telefonlarla ilgili bir karar mecliste kabul edildi.

Artık kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan, yani telefon görüşmesi yapılmayan ya da mesaj atılmayan, internete girilmeyen cihazların elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılarak pasif hale dönüştürülecek.

Ancak, telefonu son kullanan kişi cihaza bir SIM kart takarsa, telefon tekrar aktif hale gelecek. Bir sene kullanılmayıp bekletilen ve sonrasında birine hediye edilen ya da satılan cihaz artık başka telefonda kullanılamayacak.

Birçok kişinin akıllı telefonları çift SIM kart destekli. Alındığı gün itibariyle yalnızca tek SIM yuvası kullanılmış, yani 2. yuvaya 1 kez dahi SIM kart takılıp kullanılmamış ise tek SIM kartı bölgesine kartı takmak yeterli olacak.