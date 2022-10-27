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Meclis'ten geçti: Kullanılmayan telefonlar kapatılacak

Geçen hafta IMEI atma- IMEI klonlama ve kaçak telefon kullanımını önlemeyi amaçlayan "Sinyal Kanunu" meclise sunuldu. “Bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının bloke edilmesine ilişkin yasa teklifi” TBMM’de kabul edildi. Artık kullanılmayan telefonlar kapatılacak.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:31
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Sinyal Kanunu'yla birlikte bir yıldır kullanılmayan telefonlar kapatılacak

Meclis'ten geçti: Kullanılmayan telefonlar kapatılacak
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Her geçen gün teknolojik ürünlere zam gelirken ve vatandaş enflasyon rakamları altında ezilirken, yedekte bekletilen telefonlarla ilgili bir karar mecliste kabul edildi.

Artık kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan, yani telefon görüşmesi yapılmayan ya da mesaj atılmayan, internete girilmeyen cihazların elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılarak pasif hale dönüştürülecek.

Ancak, telefonu son kullanan kişi cihaza bir SIM kart takarsa, telefon tekrar aktif hale gelecek. Bir sene kullanılmayıp bekletilen ve sonrasında birine hediye edilen ya da satılan cihaz artık başka telefonda kullanılamayacak.

Birçok kişinin akıllı telefonları çift SIM kart destekli. Alındığı gün itibariyle yalnızca tek SIM yuvası kullanılmış, yani 2. yuvaya 1 kez dahi SIM kart takılıp kullanılmamış ise tek SIM kartı bölgesine kartı takmak yeterli olacak.

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