Sinyal vermeden şerit değiştirdi. Faciadan kıl payı dönüldü

Kaynak: İHA
Sinyal vermeden şerit değiştirdi. Faciadan kıl payı dönüldü
Bursa'da otomobil sinyal vermeden orta şeritteki kamyonetin önüne direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini güçlükle sağlayan kamyonet olası bir faciayı önledi. O anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu üzerinde sol şeritten ilerleyen bir otomobil sinyal vermeden orta şeride geçmeye çalıştı.

O esnada orta şeritte seyir halinde olan bir kamyonet, önüne kıran otomobile çarpmamak için ani fren yapması sonucu kontrolünü kaybetti.

Kamyonet frenin etkisiyle kayarak ters dönerken otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Şans eseri faciadan dönülen kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Olay anının görüntüsü arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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