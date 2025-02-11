Sinyalizasyon ışıklarında korkunç kaza! İki otomobil beklerken arkadan gelen otomobil çarptı: 3 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinyalizasyon ışıklarında korkunç kaza! İki otomobil beklerken arkadan gelen otomobil çarptı: 3 yaralı var

Erzincan'da sinyalizasyon ışıklarında bekleyen iki otomobile arkadan gelen BMW marka otomobil çarptı.

Erzincan'da sinyalizasyon ışıklarında bekleyen iki otomobile arkadan gelen BMW marka otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu Ekşisu yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akyazı kavşağında üç otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kaza sonrasında araç içerisinde sıkışan bir sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazaya karışan 3 sürücü 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sinyalizasyon ışıklarında korkunç kaza! İki otomobil beklerken arkadan gelen otomobil çarptı: 3 yaralı var

Sinyalizasyon ışıklarında korkunç kaza! İki otomobil beklerken arkadan gelen otomobil çarptı: 3 yaralı var

Sinyalizasyon ışıklarında korkunç kaza! İki otomobil beklerken arkadan gelen otomobil çarptı: 3 yaralı var

Sinyalizasyon ışıklarında korkunç kaza! İki otomobil beklerken arkadan gelen otomobil çarptı: 3 yaralı var

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