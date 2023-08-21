Siper ettiği kasiyer öldü kendi hayatta kaldı

Denizli'de iki grup arasında çıkan kavgada, kavganın taraflarından birisi markete kaçtı. H.S. kurşunlardan kurtulmak için kasiyer Merve Acar'ın arkasına saklandı. Acar hastane de ölürken, H.S. yaralandı. Saldırganlar yakalandı.

KAYNAK: İHA
Siper ettiği kasiyer öldü kendi hayatta kaldı

İHA'nın haberine göre, Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın taraflarından H.S., kaçarak Kayhan Kapalı Yüzme Havuzu yanında bulunan bir markete sığındı.

Pompalı tüfekle markete gelen kavganın diğer tarafları, kavga ettikleri H.S. ve arkasına saklandığı genç kasiyer Merve Acar'ı (25) vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Merve Acar hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaralanan H.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin savcılık talimatıyla hızlı bir çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma çerçevesinde 5 şüpheli şahsı saklandıkları yerde kıskıvrak yakalarken suç aleti de ele geçirildi.

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