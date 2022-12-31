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'Siper' füzesi 100 km menzili aştı hedefi tam isabetle vurdu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla 'Siper' füzesinin 100 kilometre menzili aştığını ve başarıyla hedefi vurduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 09:39
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'Siper' füzesi 100 km menzili aştı hedefi tam isabetle vurdu

'Siper' füzesi 100 km menzili aştı hedefi tam isabetle vurdu
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'Siper' füzesinden tam isabet. Güdümlü test füzesi 'siper' füzesi test edildi. 100 kilometre menzili aşan füze tam isabet sağladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km'yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadelerini kullandı.

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