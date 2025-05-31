Sır gibi ölüm! Genç kadının cesedini komşusu buldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sır gibi ölüm! Genç kadının cesedini komşusu buldu

Zonguldak’ta 36 yaşındaki Elif Atalay’ın sır gibi ölümü araştırılıyor. Genç kadının cesedini balkona çıkan komşusu buldu öte yandan sosyal medyada yaptığı son paylaşımı da dikkat çekti.

Olay, gece saatlerinde, Zonguldak Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Likman Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre; Elif Atalay, sitedeki 5'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü.

Sır gibi ölüm! Genç kadının cesedini komşusu buldu

Sabah saatlerinde balkona çıkan komşusu Atalay'ı yerde hareketsiz yatarken görüp polise ihbarda bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk incelemesinde Elif Atalay'ın öldüğü ve bir süredir bulunduğu yerde olduğu tespit edildi.

Sır gibi ölüm! Genç kadının cesedini komşusu buldu​​​​​​​

Elif Atalay'ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sır gibi ölüm! Genç kadının cesedini komşusu buldu​​​​​​​

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Öte yandan Elif Atalay'ın dün saat 20.00 sıralarında sosyal medyadaki son paylaşımında bir kadın arkadaşı ile içki içtiği ve "Eski mayıslar yükleniyor" ifadelerini kullandığı görüldü.

Sır gibi ölüm! Genç kadının cesedini komşusu buldu​​​​​​​

Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

Sır gibi ölüm! Genç kadının cesedini komşusu buldu

Sır gibi ölüm! Genç kadının cesedini komşusu buldu

Sır gibi ölüm! Genç kadının cesedini komşusu buldu

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