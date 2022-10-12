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Liseli kız karnından bıçaklanmış halde bulundu

Karaman’da lise öğrencisi Z.G. (16), evde karnından bıçaklanmış halde dayısı Aminullah G. tarafından bulundu. Kız çocuğu, hastaneye kaldırılırken, polis ise saldırının nasıl ve kim tarafından gerçekleştirildiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 15:01
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Sır olay. Liseli kız evde karnında bıçak saplı halde bulundu 

Liseli kız karnından bıçaklanmış halde bulundu
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Olay, saat 11.00 sıralarında, Nefise Sultan Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Lise öğrencisi Z.G. adlı kız, iddiaya göre, evde karnından bıçaklanmış olarak, dayısı Aminullah G. tarafından bulundu.

Karnında bıçak saplı halde olan yeğenini otomobille hastaneye götürmek için yola çıkan Aminullah G., karşıdan gelen ve içinde hasta bulunan ambulansı durdurdu. Ambulanstaki sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Z.G., çağrılan başka ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Z.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DAYISINDAN YARDIM İSTEMİŞ

Aminullah G. de polise, Z.G.'nin anne ve babasının il dışında olduğunu; yeğeninin kendisini telefonla arayıp, "Dayı, bıçak deyip" kapattığını ve eve gittiğinde karnında bıçak saplı bulduğunu öne sürdü. Polis, saldırının nasıl ve kim tarafından gerçekleştirildiğini belirlemek için çalışma başlattı.(AA)

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