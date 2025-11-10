Son yıllarda tüm dünyada görülme sıklığı giderek genç yaşlara inen kolon kanseri (kalın bağırsak kanseri) tehlikesine karşı, uluslararası uzmanlar ve bilimsel araştırmalar koruyucu yaşam tarzının önemini bir kez daha vurguladı. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin, kanser riskini azaltmada en etkili yöntemler olduğu kaydedildi.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN KORUYUCU BESİNLER

Uzmanlar, kolon kanseri riskini düşürmede beslenme alışkanlıklarının kritik bir rol oynadığını belirtti. Özellikle lifli gıdalar ve fermente ürünlerin bağırsak mikrobiyotasını desteklediği ve iltihaplanmayı azalttığı gözlemlendi.

Elma: ABD'li Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, kabuğuyla birlikte tüketilen elmanın, içeriğindeki flavonoidler ve lif sayesinde kolorektal kanser riskini %47 oranına kadar düşürebildiğini açıkladı.

Dr. Salhab, günde bir elma tüketiminin doktoru uzak tutan eski sözü bilimsel olarak desteklediğini vurguladı.

Yoğurt ve Fermente Gıdalar: Canlı probiyotikler içeren yoğurt, bağırsak mikrobiyotasını dengeleyerek kolorektal kanser riskini %7'ye kadar azalttığı analizlerle desteklendi.

Londra Sindirim Sağlığı Kliniği'nden Gastroenterolog Dr. Sean Peston ise kefir ve kimchi gibi fermente gıdaların mikrobiyom çeşitliliğini artırarak kanser riskini azaltmada rol oynadığını ifade etti.

Kuruyemişler: Yayımlanan bilimsel bir analizde, kuruyemiş tüketiminin kanserin tekrarlama riskini (nüks) evre III kolon kanseri hastalarında %42 oranında azalttığı da tespit edildi.

HAREKETSİZ YAŞAM KANSER RİSKİNİ ARTIRDI

Beslenmenin yanı sıra, fiziksel aktivite eksikliği ve obezitenin de kanser riskini artırdığı saptandı. Araştırmalar, düzenli egzersiz yapan bireylerde kalın bağırsak kanseri dahil birçok kanserin gelişme riskinin azaldığını gösterdi. Uzmanlar, haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmanın veya günlük 150 kalori harcanmasının koruyucu etki yarattığını kaydetti.

SİGARA VE ALKOL TÜKETİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yaşam tarzı faktörleri arasında sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketiminin kolon kanseri riskini anlamlı ölçüde artırdığına dikkat çekildi. Uzmanlar, zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın, risk azaltmada kritik bir basamak olduğunu belirttiler.

TARAMA TESTLERİ HAYAT KURTARDI

Kanserin erken teşhisinin önemine değinildi. Gastroenteroloji uzmanları, 50 yaş ve üzerindeki tüm bireylerin, hatta aile öyküsü olanlarda daha erken yaşlarda, düzenli olarak kolonoskopi gibi tarama testlerini yaptırmasını şiddetle tavsiye ettiler.

Poliplerin kansere dönüşmeden önce tespit edilip çıkarılmasının, hastalığın önlenmesinde en önemli uygulamalardan biri olduğu vurgulandı.