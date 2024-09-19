Sır perdesi aralandı: Toprağa gömülü bulunan kemikler 9 aydır kayıp olan Nihal Babayiğit'e ait çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sır perdesi aralandı: Toprağa gömülü bulunan kemikler 9 aydır kayıp olan Nihal Babayiğit'e ait çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde, uzun süredir kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'e (24) ait kemik parçaları, eski dini nikahlı eşi Mehmet Basık’ın yer göstermesiyle toprağa gömülü halde bulundu.

Nihal Babayiğit, 2022 yılında sosyal medyada tanıştığı işitme engelli Mehmet Basık ile dini nikahla yaşamaya başlamış, ancak bir süre sonra kaybolmuştu.

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Babayiğit’in ailesi, kızlarının Batman’da Basık ile birlikte olduğunu öğrendikten sonra arayışa geçmişti. 2023'te bir bebek dünyaya getiren Nihal, doğumdan sonra ailesinin yanına dönmüş ancak Mehmet Basık, 9 Ekim’de Serik’e gelerek Nihal ile buluştuktan sonra genç kadından bir daha haber alınamamıştı.

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KANLI FOTOĞRAF GÖNDERDİ, AİLE HAREKETE GEÇTİ

Bu süreçte, Mehmet Basık’ın tanıdıklarına gönderdiği kanlı fotoğraf ve videolar aileyi endişelendirdi.

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Görüntülerde Nihal’in boynundaki kan izleri ve yerde hareketsiz yatarken çekilen fotoğrafları yer alıyordu.

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Bunun üzerine aile, Nihal’in hayatından endişe ederek polise başvurdu. Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Basık’ı Batman’da gözaltına aldı ve şüpheli tutuklandı.

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9 AY SONRA BULUNDU

Basık, savcılığın talimatıyla cezaevinden Serik’e getirilerek yer göstermesi istendi. 13 Haziran tarihinde Yapılan aramalarda, Serik-Belek kara yolundaki ağaçlık bir alanda Nihal Babayiğit’e ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

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Kemikler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na, DNA incelemesi için ise İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İncelemeler sonucu kemiklerin Nihal’e ait olduğu tespit edildi.

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“KIZIMIN YERİ BELLİ OLDU”

Vedat Babayiğit, kızının kemiklerini teslim alıp Serik’te toprağa verdi.

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Konuyla ilgili duygularını paylaşan Baba Babayiğit, “Kızımın yeri belli oldu. Artık gelip dua edeceğiz. Öldüren kişiyle ilgili devlet karar verecek, biz de peşini bırakmayacağız. Umarım ömür boyu ceza alacak” ifadelerini kullandı.

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