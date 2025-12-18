Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü gizemini sürdürüyor. Babasının adalet arayışı tüm Türkiye'nin vicdanını sızlatırken, soruşturma için önemli olabilecek bir adım atıldı. Rojin'in cep telefonu Adalet Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda incelenmek üzere İspanya'daki yetkilere teslim edildi.

İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.

NE OLMUŞTU

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.