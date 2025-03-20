'Sırada 'Mansur'da diye manşet attılar! Yeni Akit vakit kaybetmedi

Yeni Akit yayınladığı haberle Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra sıradaki hedefin Mansur Yavaş olduğunu iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi dün şafak vaktinde evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

'SIRA MANSUR'DA' BAŞLIĞI ATTILAR

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en güçlü aday olduğu söylenen Mansur Yavaş için iddialar ortaya atıldı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye gündemine bomba gibi düşerken Yeni Akit'in 'Dosyası hazır, sıra Mansur'da!' bir haber yayınlamakta gecikmemesi dikkat çekti. Söz konusu gazete, Mansur Yavaş hakkında çok önemli iddialar içeren soruşturma dosyaları bulunduğu ilişkin bilgilere ulaştıklarını yazdı.

CIA SUÇLAMASI YAPILDI

Mansur Yavaş'ın göreve başladığı ilk zamanlarda ,belediyeye sızmaya çalışan yabancı istihbarat irtibatlı kişilerle temas kurduğu ve bu kişileri makam odasında kabul ettiği iddia edildi.

Haberde "Bu süreçte, ABD istihbarat örgütü CIA'yla da irtibatlı olan ABD merkezli teknoloji şirketlerinden gelen bu şahısların belediyeden yer talebinde bulundukları da kaydedilirken bu talebe ilişkin gelişmelerin de soruşturma dosyasında yer aldığı vurgulandı" denildi.