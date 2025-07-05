Sıradan bir ağrı mı, kanserin uyarısı mı? İşin uzmanları anlatıyor

Bel ağrısı, modern yaşamın en yaygın şikayetlerinden biri. Ofiste uzun saatler oturmak, yanlış duruş, ağır kaldırmak ya da stres, çoğu zaman bu ağrının masum sebepleri olarak görüldü. Ancak uzmanlar, bel ağrısının bazı durumlarda ciddi bir sağlık sorununun, hatta kanserin habercisi olabileceği konusunda uyardı.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapında önde gelen onkologların görüşleri, bu yaygın şikayetin hangi durumlarda doktora başvurmayı gerektirdiğini aydınlattı.

Bel ağrısı, genellikle kas-iskelet sistemi kaynaklı sorunlarla ilişkilendirilse de, bazı kanser türlerinin erken belirtilerinden biri olabiliyor.

Onkolog Dr. Lisa DeAngelis, bel ağrısının özellikle kemik, omurilik veya yumuşak doku tümörleriyle ilişkili olabileceğini belirterek, “Sürekli, istirahatle geçmeyen ve gece artan bel ağrıları, kırmızı bayrak olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Özellikle multipl miyelom, prostat, meme ve akciğer kanserlerinin omurga metastazları, bel ağrısı olarak kendini gösterebildi.

The Lancet Oncology dergisinde yayımlanan bir çalışma, bel ağrısının kanserle ilişkisini inceledi.

Araştırma, multipl miyelom hastalarının %70’inde tanı öncesi bel ağrısı şikayeti olduğunu ortaya koydu. Benzer şekilde, omurga metastazı olan hastalarda ağrı, en sık görülen ilk semptomlardan biri olarak raporlandı. Çalışma, özellikle 50 yaş üstü bireylerde açıklanamayan bel ağrısının detaylı bir şekilde incelenmesini önerdi.

HANGİ BEL AĞRILARI ALARM SİNYALİ?

Uzmanlar, hayır diyor, ancak bazı belirtiler dikkat gerektirdi. Johns Hopkins Üniversitesi’nden nörolog Dr. Michael Polydefkis, kanserle ilişkili bel ağrısının genellikle şu özelliklere sahip olduğunu vurguladı:

Sürekli ve ilerleyici ağrı: Dinlenmeyle azalmayan, zamanla kötüleşen ağrılar.

Gece artan şikayetler: Uyku sırasında artan veya uykudan uyandıran ağrılar.

Eşlik eden semptomlar: Kilo kaybı, ateş, gece terlemeleri, halsizlik veya bacaklarda uyuşma gibi belirtiler.

Dr. Polydefkis, “Bu tür ağrılar, omurilikteki bir tümörün sinirleri sıkıştırması veya kemik yapısında hasar oluşturması sonucu ortaya çıkabilir. Erken teşhis, tedavi başarısını dramatik bir şekilde artırır” dedi.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Journal of Clinical Oncology’de yayımlanan bir meta-analiz, bel ağrısının kanserle ilişkisini araştırdı.

Çalışma, özellikle prostat kanseri hastalarının %40’ında, meme kanseri hastalarının ise %30’unda metastatik yayılımın bel ağrısı ile kendini gösterdiğini ortaya koydu. Ayrıca, omurga tümörlerinin erken evrede tespit edilmesi durumunda, cerrahi ve radyoterapiyle hastaların yaşam kalitesinin önemli ölçüde iyileştiği belirtildi.

Avrupa Kanser Araştırma Örgütü’nün (EACR) raporuna göre, bel ağrısı gibi non-spesifik semptomların kanserle ilişkilendirilmesi, erken teşhisi zorlaştırıyor. Ancak, manyetik rezonans (MR) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi ileri görüntüleme teknikleri, bu tür ağrılardaki kanser olasılığını tespit etmede kritik bir rol oynadı.

UZMANLARDAN TAVSİYELER

MD Anderson Kanser Merkezi’nden onkolog Dr. Eduardo Bruera, bel ağrısı şikayeti olan hastaların panik yapmadan bir uzmana başvurması gerektiğini vurguluyor:

“Bel ağrısı genellikle zararsızdır, ancak üç haftadan uzun süren, açıklanamayan ağrılar mutlaka değerlendirilmelidir. Kan testleri, görüntüleme yöntemleri ve gerekirse biyopsi, doğru tanıyı koymada yardımcı olur.”

Dr. Bruera, özellikle şu durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurulmasını önerdi:

-Ailede kanser öyküsü varsa,

-Açıklanamayan kilo kaybı veya iştahsızlık eşlik ediyorsa,

-Ağrıya nörolojik belirtiler (uyuşma, karıncalanma, güç kaybı) eşlik ediyorsa.