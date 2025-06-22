‘Sıradışı tatil deneyimi’ diyerek nesli tükenen hayvanları kullandılar!

Pandalar görüntüleri ve sempatik tavırlarıyla insanların ilgisini çekiyor. Ancak bu kez pandaların gündeme gelmesi şirinlikleriyle ilgili değil. Çin’de bulunan bir otel skandal bir faaliyete imza attı. Olayın gündeme gelmesinler ardından, yaşananlar dünya genelinde büyük tepki çekti.

Liangjiang Tatil Oteli’nde sıra dışı deneyim olarak lanse edilen "kırmızı panda temalı tatil" deneyiminde sabahları otel odalarına getirilen nesli tükenme tehdidi altındaki kırmızı pandalarla yapılan uyandırma servisi pest dedirtti.

Sözcü’de yer alan habere göre; Çin'in Chongqing Ormancılık Bürosu, görüntülerin ardından hızla harekete geçti. Yapılan açıklamada otelin tüm "yakın temaslı hayvan aktivitelerini" derhal durdurması gerektiği belirtildi ve benzer uygulamaların tekrar etmesi durumunda yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Çin'in devlet destekli gazetelerinden Global Times da konuyla ilgili sert bir haber yayımlayarak uygulamayı eleştirdi. Otel yetkilileri ise savunmalarında kırmızı pandaların yakındaki bir hayvanat bahçesinden geçici olarak alındığını ve bu hayvanların dönüşümlü olarak görevlendirildiğini söyledi.

