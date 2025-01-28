Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic istifa etti! İstasyon çökmüş, halk sokağa dökülmüştü...

Sırbistan’da üniversite öğrencileri, başkent Belgrad’daki ana trafik kavşaklarından birini 24 saatlik bir eylem için kapatmıştı. Çiftçilerin de katıldığı protesto sonucu sokaklar dolup taşmıştı. Bu esnada Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, ise istifa etti.

Öğrenciler, Kasım ayında Novi Sad şehrindeki bir tren istasyonunda meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili olarak net ve keskin eylemler alınmasını istemişti. Traktörleriyle katılan çiftçiler ve binlerce vatandaş, haftalardır süren protestoları desteklemek için öğrencilere destek verdi.

Novi Sad’daki çöküşün ardından başlatılan, sokakları saran gösteriler, iktidar üzerindeki sıkı kontrolüne karşı en büyük gösterilerinden biri olduğu belirtiliyor. Göstericiler, yolsuzluk ve kötü yönetimin bu trajediye yol açtığını öne sürüyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, öğrencilerle diyalog çağrısında bulunmuştu. Vucic, “Gerilimi düşürmemiz ve birbirimizle konuşmaya başlamamız gerekiyor. Her türlü kriz, ekonomimiz için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Böyle bir durum toplum için hiç iyi değil,” ifadelerini kullandı.

Ancak öğrenciler, anayasanın Vucic’e kendileriyle müzakere etme yetkisi vermediğini belirterek görüşme taleplerini reddetti. Bu açıklamalardan sonra Başbakan Vucevic, istifasını açıkladı.