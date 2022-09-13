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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacaklarını ve Kosova'daki Sırpların çıkarlarını korumak için çalışacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 23:35
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağız
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Sırbistan Ulusal Meclisi'nin Kosova meselesini değerlendirmek üzere toplandığı oturumda konuşan Sırp lider Aleksandar Vucic, "Kosova'nın bağımsızlığını doğrudan ya da dolaylı olarak tanımayacağız" diye konuştu.

Kosova'daki Sırpların çıkarları için çalışacaklarını ifade eden Vucic, uluslararası hukuka saygı duymaktan da vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırplara yönelik bir "sindirme kampanyası" yürütüldüğünü ileri sürerek şunları kaydetti:

"Kosova'daki Sırp halkının 'birliğini' korumayı başardık. Sırplar birlik olmaları gerektiğini ve bunun baskılara direnip, çıkarlarımızı korumanın tek yolu olduğunu anladı. Oradaki insanlarımız, Sırp isim ve soy isimlerinden, araç plakalarından vazgeçmeyecek. Onlar Arnavutlara ait olan şeylerden rahatsızlık duymuyorlar ama Sırbistan Cumhuriyeti'nden de vazgeçmiyorlar."

Başkomutan olarak Sırp gençlerini savaş cephesine yollamak gibi bir amacının olmadığının altını çizen Vucic, "Barış konusunda ısrar ediyoruz ama zayıf olduğumuz için değil, bir Sırp ya da Arnavut annesine çocuğunu tabut içinde yollayan bir cumhurbaşkanı olmak istemediğim için ama çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız saldırıya uğrarsa onları savunmasını biliriz, sözüme güvenin" dedi.

Aleksandar Vucic, Kosova'daki Sırpların çıkarlarını korumak için çalışacaklarına dikkati çekerek "Bu nasıl sona erecek bilmiyorum ama biliyorum ki Sırpların çıkarlarının korunması ve Arnavutlarla barışın korunması için çalışacağım" ifadesini kullandı.

Kosova'daki Sırplar başta olmak üzere tüm Sırplara "baskı ve saldırılara göğüs gerdikleri için" teşekkür ettiğini ifade eden Vucic, "Sırbistan kendisini, uluslararası hukuku, uluslararası kamu düzenini koruyarak ve bunda ısrarcı olarak koruyacaktır. Sırbistan'ın tek yolu budur" diye konuştu.

Vucic, "(Belgrad-Priştine arasında) Görüşmeler, Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde devam etmekte. Biz de AB yolunda ilerliyoruz. AB'nin en güçlü ülkelerinin ve Amerika'nın Kosova'yı devlet olarak tanıdığını ve Arnavutların arkasında olacağını unutmamanız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Priştine yönetimi ile bir anlaşmaya varmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Aleksandar Vucic, ülkesinin üzerindeki uluslararası toplumun baskısının artacağını düşündüğünü ifade etti.

'KOSOVA'DAKİ SIRPLARIN HAKLARI, SIRBİSTAN'DAKİ ARNAVUTLARA VE DİĞER AZINLIKLARA GÖRE ÇOK DAHA FAZLA'

Sırbistan Ulusal Meclisinin tek Arnavut milletvekili Saip Kamberi ise oturumda yaptığı konuşmada, "Kosova'daki Sırpların, parlamento temsili konusunda anayasal güvence altına alınmış haklarının, Sırbistan'daki Arnavutlara ve diğer azınlıklara göre çok daha fazla olduğunu" belirtti.

Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsız bir ülke olduğuna dikkati çeken Kamberi, Sırbistan hükümetinin, Kosova'da atmak istediği her adımı, yerel makamlarla anlaşarak atmak zorunda olduğunu ve Kosova'daki hükümetin seçilmesinde Sırbistan'ın bir etkisinin olamayacağını kaydetti. (AA)

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