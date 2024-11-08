Sırbistan hükümeti Italpress ile iş birliği yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sırbistan hükümeti Italpress ile iş birliği yaptı

Sırbistan, kültürel ve diplomatik alandaki imajını güçlendirmek için Italpress ile iş birliği yaptı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki medya ilişkilerini daha verimli hale getirecek.

Sırbistan’daki Diplomatik Kamu Diplomasi ve Kültürel Ofisi Direktörü Arnaud Gouillon, dün Italpress ajansı ile medya iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, iki tarafın profesyonellik ve objektiflik konusunda övgü almasının ardından yapıldı. Gouillon, ofislerinin, Italpress’in Sırbistan’daki çalışmalarına, devlet kurumları, politikacılar, sanatçılar, bilim insanları ve sporcularla iş birliği yaparak destek vereceğini belirtti. Bu adım, Sırbistan’ın küresel alanda doğru bir şekilde tanıtılması hedefiyle atıldı.

Gaspare Borsellino, Italpress Direktörü, anlaşmanın önemine vurgu yaparak, bu iş birliğinin İtalya ve Sırbistan arasındaki medya ilişkilerini geliştireceğini belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaretin artması için bu anlaşmanın büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. İtalya’nın bölgedeki 1200 işletmesiyle ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İtalya’nın Sırbistan Büyükelçisi Luca Gori ve Sırbistan Parlamento’sundaki İtalya-Vatikan-Sırbistan Dostluk Grubu Başkanı Jovan Palalić de imza törenine katıldı.

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