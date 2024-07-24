Sırbistan ile Rusya gerçekten dost mu?

Uluslararası ilişkilerde, bazı ülkeler arasında yakın bağlar vardır ve bu bağlar çoğu zaman dışarıdan bakıldığında pek çok kişinin "özel" olduğuna inandığı bir ilişki oluşturur. Etnik veya dini bağlar, siyasi ideoloji, jeopolitik çıkarlar veya ortak kültür ve tarih gibi birçok faktörden kaynaklanabilir. Bazen işler pek de göründüğü gibi değildir. Son derece yakın görünen bağlantıların arkasında aslında çok daha karmaşık bir durum yatıyor olabilir.

Modern uluslararası politikanın en ilginç örneklerinden biri Sırbistan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkidir. Uzun süredir Rusya'nın Avrupa'daki en yakın müttefiki olarak kabul edilen Sırbistan'a yönelik bu görüş, Ukrayna'daki savaş ve Sırbistan'ın Moskova'ya yaptırım uygulamaması nedeniyle güçlendi. Ancak pek çok kişi bunu Sırplar arasındaki köklü Rus yanlısı duygulara bağlasa da tablo başlangıçta göründüğünden çok daha karmaşık.

20. yüzyılın başlarında Sırbistan ve Rusya, dünyayı değiştirecek bir ilişki içinde yakın müttefik haline geldi. 1914'te bir Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun varisi Arşidük Franz Ferdinand'a suikast düzenledi. Viyana hükümeti misilleme tehdidinde bulunurken Rusya, Sırbistan'ın yardımına koştu. Oradan, aralarında Almanya, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu diğer Avrupalı ​​güçler kısa sürede taraf tuttu ve Birinci Dünya Savaşı'nın kıvılcımını ateşledi.

Savaş, Rusya'nın Sırbistan'a güçlü desteğiyle başlamasına rağmen, çatışmanın sonunda tablo kökten farklıydı. 1917'deki devrimin ardından Rusya komünist yönetime düşmüş ve savaştan çekilmişti . Bu arada Avusturya-Macaristan 1918'deki yenilgisinin ardından çökerken, Sırbistan diğer Güney Slav ülkeleriyle birleşerek sonunda Yugoslavya Krallığı'nı kurdu. Bütün bunlar, Sırpların hakimiyetindeki Yugoslavya ile Rusya'nın hakimiyetindeki Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin aslında sınırlı olduğu anlamına geliyordu. Komünizmin yayılmasından korkan Yugoslav monarşisi Moskova'ya mesafesini korudu. Nitekim 1940 yılına kadar iki ülke arasında diplomatik ilişki bile kurulmamıştı. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi durumu dramatik bir şekilde değiştirdi .

Mihver Devletlerinin Nisan 1941'de Yugoslavya'yı işgal etmesinin ardından Partizanlar, Sovyetler Birliği'ne bağlı komünist güçler, işgale karşı ana direniş olarak ortaya çıktı. 1945'te savaş sona erdiğinde Yugoslavya'da iktidarı ele geçirdiler, monarşiyi kaldırdılar ve komünist bir devlet kurdular. Ancak bu, Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti ile SSCB arasında savaş sonrası yeni bir ilişkiye zemin hazırlıyor gibi görünse de işler kısa sürede kötüye gitti.

Tito ve Stalin arasındaki anlaşmazlıkların ardından Yugoslavya, 1948'de Sovyet Bloku'ndan ayrıldı. Her ne kadar Stalin'in 1953'teki ölümünün ardından ilişkiler iyileşse de Yugoslavya yine de Soğuk Savaş'ın geri kalanında Sovyet kontrolünün dışında kaldı. 1961'de Belgrad'da örgütün ilk zirvesine ev sahipliği yapan Bağlantısızlar Hareketi'nin kurucu üyesi olan örgüt , sonraki 40 yıl boyunca SSCB ile Batı arasında hassas bir rota çizdi. Ancak 1990'lı yılların başında her şey değişti. Sovyetler Birliği dağılıp Rusya'yı bir kez daha bağımsız bir ülke olarak bırakırken, Yugoslavya ülkenin altı cumhuriyetinden Hırvatistan, Bosna, Makedonya ve Slovenya'nın dağılmasıyla savaşa sürüklendi.

Yugoslavya'nın Sırp hakimiyetindeki kalıntısı, Sırp bölgelerini kontrol altında tutmak için savaşırken, Batı ile gerilimler arttı. Ancak Sırp lider Slobodan Milošević destek için Rusya'ya bakarken, Moskova'nın Soğuk Savaş sonrası zayıflığı, yardım için çok az şey yapabileceği anlamına geliyordu. Bu durum, 1999'da, bu sefer etnik Arnavutların çoğunlukta olduğu bir Sırp eyaleti olan Kosova'da başka bir çatışmanın patlak vermesiyle tekrarlandı. Barış görüşmeleri başarısız olunca NATO Sırbistan'a karşı bir bombalama kampanyası başlattı. Rusya buna şiddetle karşı çıksa da bunu durdurmak için çok az şey yapabildi. 78 gün sonra Sırbistan teslim oldu ve Kosova, resmi olarak Sırp egemenliği altında kalsa da nihai bir çözüme varılana kadar BM yönetimine terk edildi.

2006'da BM nihayet statü görüşmelerini başlattı. Ancak ABD, İngiltere ve Fransa tarafından desteklenen Kosovalı Arnavutlar bağımsızlık isterken, Vladimir Putin yönetimindeki artık çok daha iddialı bir Rusya tarafından desteklenen Sırbistan, bunun yerine özerklik çağrısında bulundu. Tarafların anlaşmaya varamaması ve BM Güvenlik Konseyi'nin çıkmaza girmesiyle Kosova, Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etti. Kosova'nın ayrılma kararı , diğer tüm faktörlerin ötesinde, çağdaş Sırp-Rusya ilişkilerini şekillendirecek. Kosova'nın uluslararası tanınmasını engelleme çabaları Sırbistan'ın dış politikasına hakim olmaya başlayınca Belgrad, en önemli adımı, yani Kosova'nın Birleşmiş Milletlere üyeliğini engellemek için Moskova'ya güvendi. Sonuç olarak Sırp-Rusya ilişkileri gelişiyor gibi görünüyordu.

Üst düzey ziyaretlere ek olarak Rusya muazzam bir siyasi, ekonomik ve sosyal avantaj elde etti. Bu, devletin enerji sağlayıcısının kontrolünü ele geçirmeyi ve medya gibi diğer alanlardaki varlığını genişletmeyi de içeriyordu. Bu arada, kamuoyundaki dostluğa rağmen, Sırp yetkililer Rusya'nın ülke, özellikle de ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinden sık sık özel olarak şikayet ediyorlardı. Avrupalı ​​ve Batılı yatırımlar istihdam ve büyümeye yol açarken, Rusya'nın müdahalesinin ucuz yakıt dışında çok az fayda sağladığını savundular. Bu arada bazı gözlemciler , Sırbistan'ın güneyinde bir insani yardım merkezinin kurulması da dahil olmak üzere Rusya-Sırp güvenlik işbirliğinin arttığına işaret ederken , Sırbistan ile NATO arasında düzenli ortak askeri tatbikatlar da dahil olmak üzere artan ilişkiler bu durumu gölgede bıraktı.

Aslına bakılırsa, bu dönemde Sırbistan, muhtemelen en iyi şekilde eşit mesafeli bir dış politika olarak görülen şeyi izledi. Rusya'ya ihtiyacı olmasına ve Batı ile yakın ilişkiler istemesine rağmen, Çin ve küresel Güney ile olan bağlarına da değer veriyordu; zira onlar da Kosova'nın tanınmasını durdurma mücadelesinde değerli müttefikler olarak görülüyordu. Nitekim 2021'in sonlarında Sırbistan, Bağlantısızlar Hareketi'nin bir zirvesine yeniden ev sahipliği yaptı. Aynı şekilde kamuoyu da Rusya'yı sanıldığından çok daha az destekliyordu. Elbette, milliyetçi sağ ve Ortodoks Kilisesi gibi Sırp toplumunun bazı kesimleri Rusya yanlısı duyguları güçlü bir şekilde sürdürürken , pek çok Sırp hala ezici bir çoğunlukla Avrupa'ya ilgi duyuyordu. Gerçekten de anketler çoğunluğun AB üyeliğinin daha yakın olmasını istediğini gösterdi Moskova ile ilişkiler. Üstelik diller akraba olmasına rağmen çok az Sırp Rusça konuşuyordu ve bunun yerine İngilizce veya Almanca öğrenmeyi tercih ediyordu. Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi, Sırbistan'ı özellikle zorlu bir duruma soktu. Ve her zamanki gibi duruşunu dengelemeye çalıştı. Bir yandan, görünüşte Moskova'ya düşman olmaktan korkan ve neredeyse diğer tüm Avrupa devletlerinin aksine Sırbistan, Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetti. Üstelik pek çok bağlantısız devlet gibi Rusya hükümetiyle de üst düzey temaslarını sürdürmeye devam etti. Ancak yaptırım uygulamasa da Sırbistan'ın tutumu sanıldığından çok daha az Rusya yanlısıydı.

Başlangıç ​​olarak Rus işgalini açıkça kınadı. Daha da önemlisi, Ukraynalı mültecileri de kabul etti, insani yardım sağladı ve Ukrayna'nın savaş sonrası toparlanmasını destekleme sözü verdi. Ancak asıl büyük açıklama, İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan ve büyük bir silah üreticisi olan Sırbistan'ın aslında Ukrayna'ya 800 milyon doların üzerinde mühimmat sağladığına dair bir makaleyle geldi . Ancak bazı gözlemciler Sırbistan'ın aslında Ukrayna'ya destek verdiğini savunurken, Sırp hükümeti Rusya ile ilişkilerinin güçlü kaldığı konusunda ısrar etmeye devam etti. Raporun ortaya çıkmasından birkaç gün sonra Rusya dışişleri bakan yardımcısını Belgrad'da karşılayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, ülkesinin Rusya ile bağlarına övgüde bulundu. Bu arada, yalnızca birkaç ay önce kurulan yeni Sırp hükümeti, Rusya'yla son derece yakın bağları olan çok sayıda kişiyi içeriyordu. Bunlar arasında Moskova ile bağları nedeniyle yaptırım uygulanan başbakan yardımcısı Aleksandar Vulin de vardı . Peki tüm bunları nasıl okumalıyız? Sırbistan gerçekten de pek çok kişinin iddia ettiği kadar Rusya yanlısı mı? Beklenebileceği gibi, resim göründüğü kadar basit değil.

Sırbistan'ın geleneksel Rus yanlısı sempatisine geri döndüğü iddiasının derin kusurları var. Gösterildiği gibi, Sırbistan ve Rusya'nın zaman zaman kesinlikle yakın ilişkileri olmasına rağmen, aralarında derin farklılıklar da vardı. Benzer şekilde, bir çeşit Slav veya Ortodoks birliğine dair öneriler de her zaman fazlasıyla basite indirgenmiştir. Sonuçta pek çok Slav ve Ortodoks ülkesinin Moskova'yla ilişkileri artık gergin. Ancak aynı şekilde Sırbistan'ın Moskova ile ilişkisinin yalnızca Kosova tarafından yönlendirildiği iddiası da pek mantıklı değil. Sonuçta Sırbistan Moskova'ya karşı dönse bile Rusya'nın bu aşamada pozisyonunu değiştirip Batı'ya böylesine önemli bir konuda tek taraflı bir kazanç sağlaması pek olası görünmüyor . Bunun yerine asıl mesele kamuoyunun değişmesi gibi görünüyor, ancak pek çoğunun hayal edebileceği şekilde değil. Batı'nın , Sırbistan'ı bombaladığı için Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak amacıyla güç kullanmasını destekleme kararı, öfkeyi ve çifte standart suçlamalarını besledi. Bununla karşı karşıya kalan pek çok kişi , Moskova'yı desteklemekten ziyade Batı'ya karşı bir protesto olarak Rusya'nın tarafını tutuyor gibi görünüyor . Sonuçta, diğer birçok ülkede olduğu gibi Ukrayna, Sırbistan'da da potansiyel olarak ciddi sonuçlara yol açacak şekilde büyüyen bir siyasi ve sosyal kutuplaşmayı besliyor . Artan otoriterliğe ilişkin endişelere rağmen, Sırp liderliğinin genel anlamda Avrupa yanlısı kaldığını ileri süren sağlam argümanlar mevcut olsa da, diğer taraftan kamuoyu, bu durumun uzun vadeli sonuçlarıyla birlikte ters yöne doğru kayıyor gibi görünüyor.