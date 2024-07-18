Sırbistan, Kosova’yı terör saldırısıyla suçladı

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic dün gece ülkenin Loznica kentinde polis kontrol noktasına açılan ateş sonucu 1 polisin öldüğü ve 1 polisin yaralandığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada saldırganın kullandığı araçta Kosova pasaportu bulunduğunu belirterek, “Kosova’daki Arnavut yapıdan gelen net bir terör eylemi gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Sırbistan’ın batısında yer alan Loznica kentinde dün rutin polis kontrolü sırasında durdurulan bir araçtan ateş açıldı. Yerel saatle 01.00 sıralarında gerçekleşen olayda göğsünden vurulan Polis Nikola Krsmanovic hayatını kaybederken, omzundan vurulan Polis Vjekoslav Ilic ise yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçtı.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, saldırganın kullandığı araçta “Artan Hajrizi” adına bir Kosova pasaportu ve Alman makamları tarafından verilmiş bir kimlik bulunduğunu açıkladı. Dacic, “Kendisi bir polis öldürerek, Kosova’daki Arnavut yapıdan gelen net bir terör eylemi gerçekleştirdi. Bu olay tesadüf eseri olamaz” dedi.

Dacic ayrıca, saldırgana Sırbistan’da yardım ettiğinden şüphelenilen birinin Bosna Hersek’in Bijeljina kentinde Bosna Hersek polisiyle iş birliği içerisinde yakalandığını belirtti.

Sırbistan polisi, saldırganın yakalanması için helikopterler ve insansız hava araçlarının da dahil olduğu bir arama çalışması başlattı.

OLAY POLİTİZE EDİLMEMELİ

Kosova Başbakanı Kurti ise olayın ardından yaptığı açıklamada, “Bu olayın politize edilmemesi, bir güvenlik meselesi olarak ele alınması, profesyonel ve hukuki açıdan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.



Kosova Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, Belgrad’daki İrtibat Bürosu aracılığıyla Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic’in iddiasına göre Loznica yakınlarındaki otoyolda bir Sırp polis memurunun öldürüldüğü ve şüphelinin Kosova vatandaşı olduğu olaya ilişkin gelişmeleri yakından takip etmektedir. Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, kamuoyunu bu olaya ilişkin bilgilendirmekle birlikte, Kosova vatandaşları ve göçmenlerin Sırbistan’dan geçerken daha dikkatli olmaları ve duruma ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde Sırbistan toprakları dahilinde seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etmektedir” dedi.