Sırbistan, otomotiv devleriyle masaya oturmaya hazırlanıyor

Alman Handelsblatt Gazetesi'ne konuşan Vučić, bugün yayınlanan röportajında "AB'nin lityuma ihtiyacı var ve biz de AB ile bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cuma günü Sırbistan'a giderek Vucic ile görüşecek ve görüşmelerin ana teması pil tedarik zincirleri ve elektrikli otomobiller için kritik hammaddeler olacak.

Sırbistan, kıtanın elektrikli araç sektörüne potansiyel bir destek sağlamak amacıyla Rio Tinto'ya Avrupa'nın en büyük lityum madenini geliştirmesi için verilen lisansı yeniden yürürlüğe koydu.

Sırbistan Devlet Başkanı Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın yıllık 58 bin ton lityum üretimi hedeflediğini, bunun da yaklaşık 1,1 milyon elektrikli araç veya Avrupa pazarının yaklaşık %17'si için yeterli olacağını söyledi.

Tedarik anlaşmalarının, lityum işleme ve pil üretiminin büyük bölümünün Sırbistan'da gerçekleşmesine bağlı olacağını da sözlerine ekledi.