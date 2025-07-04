Sırbistan üretici fiyatlarında dört ay sonra ilk yaşandı

Sırbistan İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, ülke genelinde üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. Mayıs ayında yüzde 0,2 düşüş yaşayan fiyatlar, dört aylık gerileme dönemine son verdi. Enflasyonun yeniden yükselişe geçmesinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki düşüşün yavaşlaması etkili oldu. Bu alandaki fiyatlar Mayıs’taki yüzde 7,2’lik düşüşe kıyasla Haziran’da yüzde 5,8 geriledi.

İmalat sektöründe de düşüş yavaşlayarak yüzde 0,2’ye indi. Elektrik, gaz ve buhar temininde enflasyon yüzde 1,1 seviyesinde sabit kalırken, su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi gibi hizmetlerde yüzde 20,9 oranında artış görüldü. Aylık bazda ise üretici fiyatları, Mayıs’taki yüzde 0,4’lük düşüşün ardından Haziran’da yüzde 0,3 yükseldi.