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Tansiyon her geçen gün yükseliyordu. Sırbistan ve Kosova gerilime son verdi

Balkanlar’da gerilimi her geçen gün tırmandıran Sırbistan ve Kosova Avrupa normalleşme planında mutabakata vardı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 18:46
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Sırbistan ve Kosova gerilime son verdi.

Tansiyon her geçen gün yükseliyordu. Sırbistan ve Kosova gerilime son verdi
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Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği'nin (AB) normalleşme planında mutabakata vardı.

Al Jazeera'nin aktardığına göre, AB arabuluculuğunda bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vuciç ve Kosova lideri Albin Kurti, ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan bir yol haritası üzerinde geçici olarak anlaştı. Bununla birlikte liderler anlaşmazlıkların sürdüğünü ekledi.

Taraflar, Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yapılacak üçlü oturum öncesinde AB Dış Politika Direktörü Josep Borrell'le bire bir görüşmeler de yaptı.

Borrell, yapılan görüşmelerin ardından Twitter hesabından "Bir anlaşmamız var. Kosova ve Sırbistan, ilişkilerin normalleşmesi için anlaştılar" şeklinde bir açıklama yaptı.

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