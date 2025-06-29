Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Vucic karşıtı protestolarda çatışma

Sırbistan’da polis, başkent Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 12 yıllık iktidarına son verilmesini ve erken seçim yapılmasını talep eden protestocularla çıkan çatışmalar sırasında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Sırbistan’da dün üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilen protestolarda, "Seçim istiyoruz" sloganları atıldı. Belgrad’ın merkezi Slavija Meydanı'nı ve çevresindeki birkaç bloğu dolduran kalabalığın birçoğu miting alanına ulaşamadı.

Tarafsız ve bağımsız bir gözlemevi olan veri tabanı Independent Protest Monitor, Archive of Public Gatherings'e göre yaklaşık 140 bin kişinin katıldığı miting, öğrencilerin öncülük ettiği gösterilerin en büyüklerinden biriydi.

Protestoları düzenleyenler, dünkü gösteriler öncesinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e yerel saatle akşam 9'a kadar "erken seçimi" ilan etmesi için bir "ültimatom" verdi. Vucic ise bu talebi çok daha önce reddetmişti.

CUMHURBAŞKANI VUCİC: "PROTESTOLARIN ARKASINDA BELİRTİLMEYEN DIŞ GÜÇLER VAR"

İlerici Parti liderliğindeki koalisyonun 250 parlamento sandalyesinin 156'sını elinde bulunduran Vucic, dün gazetecilere yaptığı açıklamada protestoların arkasında belirtilmeyen "dış güçlerin" olduğunu söyledi.

Vucic, daha sonra sosyal medya hesabından, protestocuların "devleti devirmeye çalıştığını" belirterek, “Onlar, Sırbistan'ı devirmek istediler ve başarısız oldular" dedi.

Sırbistan Polis Müdürü Dragan Vasiljevic, düzenlediği basın toplantısında, Belgrad'ın merkezinde birkaç saat süren sokak çatışmalarında 6 polis memurunun yaralandığını ve çok sayıda protestocunun gözaltına alındığını söyledi.

PROTESTOLAR, KASIMDA BİR TREN İSTASYONUNUN ÇATISININ ÇÖKMESİ SONUCU 16 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİYLE BAŞLAMIŞTI

Sırbistan'daki protestolar, kasım ayında, ülkenin kuzeydeki Novi Sad kentinde bir tren istasyonunun çatısının çökmesi ve 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başladı. Bu olay, hükümete yönelik muhalefetin gittikçe yüksek sesle dile getirilmesi haline gelirken, birçok Sırp vatandaşı, "bunun, devlet altyapı projelerindeki yolsuzluk ve ihmal iddialarından kaynaklandığını" söyledi.

Protestoların, geçtiğimiz aylarda şiddetlenmesiyle baskı altındaki Sırbistan Başbakanı Milos Vuçeviç, bu yılın başında istifa etmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Vucic, ülkede 2027 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar iktidarını sürdüreceğini belirtti.