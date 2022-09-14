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Taha Akgül madalya için mindere çıkacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil müsabakaları perşembe günü başlıyor.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 21:42
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Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil müsabakaları perşembe başlayacak

Taha Akgül madalya için mindere çıkacak
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Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde erkekler serbest stilde 4 milli güreşçi elemelerde mücadele edecek.

125 kiloda Taha Akgül, 70 kiloda Servet Coşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve 86 kiloda Fatih Erdin mindere çıkacak. Seribaşı olan olimpiyat şampiyonu Taha, ilk turu bay geçecek.

Şampiyonada perşembe ayrıca kadınlar 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, repesajda Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaşacak.

Milli güreşçi, Ukraynalı rakibini yenmesi durumunda akşam seansında Japon güreşçi Masako Furuichi ile bronz madalya müsabakası yapacak.

Dünya Güreş Şampiyonası 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

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