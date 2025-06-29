Sırbistan’da erken seçim isteyen göstericiler ile polis arasında çatışma

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da on binlerce kişi, hükümet karşıtı gösteri düzenleyerek erken seçim çağrısında bulundu. Kentin merkezindeki Slavija Meydanı ve çevresi, protestoya katılan kalabalıklarca dolduruldu. Gösteri sırasında bazı bölgelerde protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

PROTESTO ÖĞRENCİLERİN ORGANİZASYONUYLA GERÇEKLEŞTİ

Gösterinin organizasyonunu üstlenen üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve hükümet karşıtı sloganlar eşliğinde protestolarını sürdürdü. Polis kaynaklarına göre saat 18.00 itibarıyla meydanda yaklaşık 36 bin kişi toplanırken, organizatörler bu sayının 500 bini aştığını öne sürdü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Polis, hükümet binaları ve Cumhurbaşkanı Vucic’e destek veren grupların kamp kurduğu alanların çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler, Belgrad şehir merkezine giden tüm tramvay ve otobüs seferlerinin durdurulması nedeniyle alanlara yürüyerek ulaştı.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN SAYGI DURUŞU

1 Kasım 2024’te Novi Sad kentinde meydana gelen tren istasyonu sundurma çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler kapsamında düzenlenen bu son protesto, yaşamını yitirenlerin anısına yapılan 16 dakikalık saygı duruşu ile başladı.

GÖSTERİCİLER VE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Gösteri sona erdiğinde, güvenliği sağlamakla görevli olan öğrenci grupları ile savaş gazilerinin çekilmesinin ardından bazı gösterici gruplar protestolarını sürdürmeye devam etti. Bu esnada bazı eylemciler, polise havai fişek ve yabancı cisimler fırlattı. Polis ise kalabalığa müdahalede bulundu. Şu ana kadar olaylarla ilgili herhangi bir gözaltı bilgisi paylaşılmadı.