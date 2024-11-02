Sırbistan'da facia...Tren istasyonunu çatısı yolcuların üzerine çöktü:14 ölü

Düzenleme: Kaynak: AA
Sırbistan'da facia...Tren istasyonunu çatısı yolcuların üzerine çöktü:14 ölü

Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı yolcuların üzerine çöktü. Olayda 14 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, 2 Kasım'ı ulusal yas günü ilan etti.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 13 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü.

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Çökmenin olduğu yerde enkazda kalan 14 kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

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Bakan Dacic de enkazdan 6 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasıyla ölü sayısının 14'e yükseldiğini, enkazda başka kimsenin olmadığını düşündüklerini, hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

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Enkazda bulunan ve iletişim kurdukları 2 kişinin kurtarıldığını aktaran Dacic, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerine gelerek, bakanlardan bilgi aldı.

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