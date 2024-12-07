Sırbistan'da gerginlik artıyor: Stanivuković’ten Dodik’e sert eleştiri

Banjaluka Belediye Başkanı Draško Stanivuković, kentin bütçesinin altı milyon KM eksik bırakılmasına yönelik tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. “Banjaluka’nın vatandaşlarına ait olan bu paranın kesilmesi bir çocukluk hevesi midir?” diyerek, bu durumu eleştirdi. Başkan, şehir meclisinin dört yıl boyunca çalışmasının engellenmesinden, kente ait iki bütçe revizyonunun bloke edilmesine kadar birçok konuyu gündeme taşıdı. Stanivuković, “Banjaluka’nın hakları çiğnenemez. Şehir meclisi dışında alınan kararlar, kentin zararına olamaz,” ifadelerini kullandı.

Stanivuković’in açıklamaları, Banjaluka’nın ekonomik haklarını savunma konusunda net bir duruş sergilediğini gösterdi. Başkan, bu tür uygulamalara karşı sert önlemler alacaklarını ve kentin haklarını korumakta kararlı olduklarını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI DODİK’İN AÇIKLAMALARI

Öte yandan, Bosna-Hersek’in Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Stanivuković’in sert çıkışına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Dodik, mevcut ekonomik zorluklara ve ulusal birliğin korunmasının önemine vurgu yaparak, “Zaman kavga zamanı değil. Kimse Banjaluka’nın veya Sırp Cumhuriyeti’nin zararına bir adım atmayacak. Çocukça heveslere kapılmayalım,” dedi.

Dodik’in bu açıklaması, taraflar arasında artan gerilimi yatıştırmaya yönelik bir çağrı olarak değerlendirildi. Ancak, Stanivuković’in sert tepkisi ve Dodik’in uzlaşma çağrısı arasındaki zıtlık, Banjaluka ile Sırp Cumhuriyeti yönetimi arasındaki ilişkilerdeki mevcut çatışmanın derinliğini ortaya koyuyor.

UZLAŞI UMUDU

Banjaluka’nın ekonomik haklarının korunması ve yerel yönetimlerin üzerindeki mali baskının azaltılması için hangi adımların atılacağı belirsizliğini koruyor. Stanivuković, kentin haklarının iade edilmemesi durumunda daha sert adımlar atacaklarını belirtti. Dodik’in uzlaşma çağrısı ise bu süreçteki diyalog ihtiyacına işaret ediyor. Tarafların, gerginliği artırmadan bir çözüm bulup bulamayacağı merak konusu.