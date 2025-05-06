Sırbistan'da öğrenciler sokaktan çekilmiyor: Erken seçim talebi sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Sırbistan'da öğrenciler sokaktan çekilmiyor: Erken seçim talebi sürüyor

Sırbistan’da 1 Kasım 2024’te 16 kişinin ölümüne yol açan çökme felaketi sonrası başlayan protestolar sürüyor. Öğrenciler, Ulusal Meclis’in derhal feshedilmesini ve erken seçim çağrısı yapılmasını istiyor.

Sırbistan’da Novi Sad kentinde bir tren istasyonu ön cephesinin çökmesiyle 16 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından başlayan protestolar, altı ay sonra büyüyerek devam ediyor. Özellikle öğrenciler, hükümete karşı artan öfkenin öncüsü oldu. Belgrad ve Novi Sad başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösterilerde Ulusal Meclis’in feshi ve erken seçim çağrısı yapılıyor.

1 Mayıs’ta, İşçi Bayramı’nda ülkenin en büyük sendikaları da öğrencilerle birlikte sokaklara inerek protestolara destek verdi. Öğrenciler, sosyal medya üzerinden “Mücadele yeni bir aşamaya geçti” diyerek çağrılarını sürdürdü.

Felaketin ardından başlayan ve gün geçtikçe kitleselleşen eylemler, artık sadece olayın aydınlatılmasını değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yönetiminin sona ermesini de hedefliyor. Göstericiler, Vucic’in otoriterleşen yönetim tarzını ve ülkedeki yaygın yolsuzluğu protesto ediyor.

Protestoların merkezinde yer alan öğrenciler, üniversiteleri işgal edip kitlesel yürüyüşler düzenledi. Hükümet üzerindeki baskı artarken, Vucic protestoların yabancı ülkelerce yönlendirildiğini savundu.

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