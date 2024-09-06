Sırbistan'da Trabzon rüzgarı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor’un eski futbolcusu Miodrag Jesic anısına düzenlenecek gösteri maçı için Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gitti.

Başkan Genç’e Trabzonspor’un efsane oyuncuları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı oyuncularının da yer aldığı kafile eşlik etti.

"MIODRAG JESIC'İN ANISINI YAŞATMAK İÇİN TOPLANDIK"

Belgrad Büyükelçiliği’ni ziyaret eden Başkan Genç, Büyükelçi Hami Aksoy ile bir araya geldi. Misafirperverliğinden ötürü Büyükelçi Aksoy’a teşekkür eden Başkan Genç, “Bugün burada Trabzonspor'un efsane futbolcusu Miodrag Jesic'in anısını yaşatmak için toplandık. Jesic, Trabzonspor'un tarihinde iz bırakmış ve takımımızın başarısında önemli rol oynamış bir isimdir. Bu gösteri maçı, onun hatırasını yaşatmanın yanı sıra, sporun ve dostluğun sınırları aşan birleştirici gücünü de vurgulamak amacı taşıyor. Belgrad’daki bu özel etkinlikte, eski futbolcularımız ve TBMM Futbol Takımı oyuncularımızla bir araya gelmek bizim için büyük bir onur. İlişkilerimizi güçlendiren, dostlukları pekiştiren bu tür organizasyonlar, iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendiriyor. Katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunarım” dedi.

İLİŞKİLER DAHA DA GÜÇLENECEK

Büyükelçi Hami Aksoy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sırbistan'da çok güzel bir dönem geçirdim ve bu süreçte iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü ve verimli olduğunu görmek beni oldukça memnun etti. Sırbistan ile Türkiye Cumhurbaşkanları arasında çok yakın bir dostluk var. Bu dostluk, devletlerarası ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirdi. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz son derece olumlu bir seyir izliyor. Sırbistan ile olan ekonomik bağlarımız her geçen gün güçleniyor ve bu alandaki iş birliği fırsatlarını artırıyor. Gelecek dönemde, bu başarılı ilişkileri daha da ileriye taşıma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sırbistan ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve her iki ülkenin ortak çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Anne tarafından Trabzonlu olduğunu belirten Büyükelçi Aksoy'a, adaşı Hami Mandıralı'nın imzaladığı Trabzonspor forması hediye edildi.

MAÇ SAAT 17.00'DE

Belgrad’da bugün kültürel ziyaretler yapacak olan Trabzon heyeti 17.00’de ise Partizan ile Jesic anısına maç oynayacak.