Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi sonrası yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Sırbistan'daki tren istasyonunda meydana gelen olayda bilanço artıyor. Novi Sad kentindeki istasyonun girişindeki çatının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü aktarırken, "Bu, birkaç saat daha sürecek olan son derece zor bir kurtarma operasyonu. Çeşitli kentlerden yaklaşık 80 kurtarma görevlisi ve ağır iş makinelerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu binanın 1964 yılında inşa edilmiş olmasına bakmaksızın, bu trajedinin sorumlularının tespit edilmesi konusunda ısrarcı olacağız" dedi.

Yerel medya, Novi Sad Tren İstasyonu'ndaki seferlerin durdurulduğunu bildirdi.

Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Sırbistan’da tren istasyonunda felaket! Can kaybı 11’e yükseldi

Son Haberler
Şanlıurfa’da faciadan kılpayı kurtuluş! Otomobil seyir halinde alev alev yandı
Şanlıurfa’da faciadan kılpayı kurtuluş! Otomobil seyir halinde alev alev yandı
Bursa'da şüphe uyandıran ölüm! Organ nakilli genç yanında alkol şişeleriyle ölü bulundu
Bursa'da şüphe uyandıran ölüm! Organ nakilli genç yanında alkol şişeleriyle ölü bulundu
Türkevi için Türk hükümet yetkilisinden rüşvet aldığı iddia ediliyor... New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın yolsuzluk davasının duruşma tarihi belli oldu!
Türkevi için Türk hükümet yetkilisinden rüşvet aldığı iddia ediliyor... New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın yolsuzluk davasının duruşma tarihi belli oldu!
Aydın’da korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Aydın’da korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli’de trafik canavarı elektrik direğine çarpıp yan yattı! 2 yaralı var
Kocaeli’de trafik canavarı elektrik direğine çarpıp yan yattı! 2 yaralı var