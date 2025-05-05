Sırbistan'da üretici fiyatlarında deflasyon sürüyor

Sırbistan'da üretici fiyatları Nisan 2025'te yıllık bazda yüzde 0,4 azalarak üst üste ikinci ay da deflasyona girdi. Mart ayında bu oran yüzde 0,1 düşüşle sınırlı kalmıştı. Fiyatlardaki bu düşüşte en büyük etki madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki sert gerilemeden kaynaklandı. Bu sektörde üretici maliyetleri Mart ayındaki yüzde 3,4’lük düşüşten sonra Nisan'da yüzde 7,6 geriledi. İmalat sektöründe de benzer şekilde, yıllık bazda düşüş oranı yüzde 0,8’den yüzde 1,1’e yükseldi.

Buna karşılık, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde fiyat artışı hız kazandı. Bu alanda fiyatlar Mart ayında yüzde 20,5 oranında artarken Nisan'da bu oran yüzde 20,9’a çıktı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme hizmetlerinde ise yıllık artış sabit kalarak yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise üretici fiyatları Nisan 2025’te de yüzde 0,1 oranında düşerek Mart ayındaki düşüş oranını tekrar etti. Bu veriler, Sırbistan’da talep zayıflığına ve üretim maliyetlerindeki genel azalmaya işaret ediyor.