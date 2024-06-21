Sırbistan'ın tehdidi sonrası UEFA soruşturma başlattı

Arnavutluk ile Hırvatistan arasında oynanan Avrupa Şampiyonası maçının ardından UEFA, iki taraftar grubunun olası ırkçı ve ayrımcı davranışlarına ilişkin bir soruşturma başlattı.

Bu karar, iki takımın Hamburg'da 2-2 berabere kalmasından bir gün sonra Perşembe akşamı federasyon tarafından açıklandı. UEFA herhangi bir ayrıntı vermedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "UEFA Disiplin Yönetmeliğinin 31(4) maddesi uyarınca, taraftarların olası ırkçı ve/veya ayrımcı davranışlarına ilişkin bir soruşturma yürütmek üzere bugün bir Uefa Etik ve Disiplin Müfettişi görevlendirildi."

Ancak soruşturma, Hırvat ve Arnavut taraftarların Sırbistan'a yönelik düşmanca tezahüratlarıyla bağlantılı olabilir.

Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, Perşembe günü sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunmuştu. Milli takımın Avrupa Şampiyonasından çekilmesi bile gündeme gelmişti. Ancak Surbatovic, Perşembe günü Slovenya karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından bu iddialardan uzaklaştı.

UEFA ayrıca Arnavut asıllı Mirlind Daku hakkında da "uygunsuz davranış" şüphesiyle soruşturma yürütüyor.