Sırça köşkünden “Çocuk yapın” diye akıl veren Prof. Dr. Erhan Afyoncu’ya tepki yağdı

Prof.Dr. Erhan Afyoncu, iktidara yakın sabah gazetesinde kaleme aldığı yazısında, “Türkiye doğurganlık hızında bir kâbusa, bir felakete gidiyor. Cumhurbaşkanımızın uyarılarına rağmen bürokratlar ve kurumlar tehlikeyi hâlâ görmüyorlar” dedi.

1 ÇOCUĞA KADAR İNECEK

Afyoncu, “ Doğurganlık hızımız, 2023'te ise 1.51 çocuğa kadar düştü” diyerek şöyle devam etti: Doğurganlık hızında Bulgaristan'ın bile gerisindeyiz. Nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in çok altında kaldık. Şanlıurfa, Van, Şırnak, Mardin, Muş, Siirt, Diyarbakır, Batman, Ağrı ve Gaziantep gibi doğurganlık hızı yüksek illerimiz olmasa doğurganlık hızımız 1 çocuğa kadar inecek.

7 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ

Bu açıklamaya tepki gösteren vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen prime esas kazançlara göre Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını hatırlattı. “Ayda 17 milyon iki lira alan asgari ücretlinin kendi karnını zor doyururken üç çocuğa nasıl bakacak” diye sordu.

"SEN BU AKLI İKTİDARA VER"

Mesajlarda, kiraların tavan yaptığı, çarşı pazarın yangın yerine döndüğü, kredi kartlarının patladığı, halkın borca battığı ifade edilerek, Erhan Afyoncu’ya seslenen vatandaşlar, “Sen aklı bize değil iktidara ver de maaşları yükseltsin, halk sefalet içinde yaşamaktan kurtulsun” dediler.