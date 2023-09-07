Şırdancı Mehmet 'uçmasına' kule izin vermedi .THY'nin kara listesine alınmıştı

THY'de uçuş sırasında tişörtünun içinden şırdan çıkartıp yediği için uçuş yasağı devam eden Mehmet Sur, sosyal medyadan pişman olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Şırdancı Mehmet 'uçmasına' kule izin vermedi .THY'nin kara listesine alınmıştı

MasterChef yarışmasıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Mehmet Sur, bir süre önce Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağında şırdan yiyince şirket tarafından 'kara liste'ye alınmıştı.

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'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur, uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yemişti.

Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur'a uçuş yasağı gelmişti. Yasağın geçici olacağını düşünen Sur, bilet alıp İzmir'e uçmak istedi.

Cezası hala devam eden Mehmet Sur, sosyal medyadan pişman olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulundu:

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"İzmir'e uçuşum vardı. Biletimi satın aldım geldim, burada uçamayacağımı, cezam olduğunu söylediler.

Cezamın dolmasına 4 ay kaldı, rica ettim kabul etmediler. Paramı da iade ettiler. Ben THY'yi çok özledim. Bir an önce cezamın bitmesini bekliyorum, çünkü THY ile uçmayı gerçekten çok özledim. Bir şırdan yedim, çok pişman oldum."

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