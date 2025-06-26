Şırdancı Mehmet’e milyonluk tazminat şoku! Karısına çocuklarının gözü önünde şiddet uyguladı

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Şırdancı Mehmet’e milyonluk tazminat şoku! Karısına çocuklarının gözü önünde şiddet uyguladı

MasterChef'te tanınan 'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk daha önce THY firması tarafından kara listeye alınmış ayrıca şiddet iddialarıyla da gözaltına alınmıştı. Sandalyenin bacağıyla kendisini dövdüğünü iddia eden Mehmet Çubuk’a eşi rekor tazminat talep etti.

Mehmet Çubuk daha önce, THY ile yaptığı yolculuk sırasında, şırdan yediği için 6 ay boyunca uçuş yasağı almıştı. Geçtiğimiz günlerde ise 16 yıllık eşini darp etti iddiası ile gözaltına alınmıştı. Çubuk bu kez eşinin açtığı boşanma davasıyla gündeme geldi.

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ÇOCUKLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE ŞİDDET İDDİASI

İddiaya göre, Mehmet Çubuk, 16 yıllık evlilikleri boyunca sürekli 5 çocuğunun annesi Hanım Çubuk’a fiziksel, psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddet uyguladı.

Mehmet Çubuk, 24 Mayıs’ta kırdığı sandalyenin bacağıyla Hanım Çubuk’a çocuklarının gözleri önünde şiddet uyguladı. Hanım Çubuk, eşinden şikâyetçi oldu. 29 Mayıs’ta ise Mehmet Çubuk çocuklarının gözleri önünde eşine şiddet uyguladı. Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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BOŞANMA DAVASI AÇTI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk’a boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Mehmet Çubuk, müvekkile kendisini aldattığını itiraf etmiştir. Mehmet Çubuk’un 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminata hükmedilmesini, çocuklar için ise toplam 1 milyon 200 bin lira nafaka talep ediyoruz. Ayrıca mal varlıklarına da tedbir konulmasını istiyoruz” denildi.

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MAL VARLIĞINA TEDBİR

Ara kararını açıklayan Aile Mahkemesi, Mehmet Çubuk’un bir kısım mal varlıklarına tedbir koydu. Öte yandan Hanım Çubuk, evlendikten sonra elde ettikleri tüm malvarlıklarının yarısının kendisine verilmesi için ‘mal paylaşımı’ davası açtı.

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