Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz yeni projesi için saç ve sakal bırakmıştı. Ünlü ismin bu hali günlerce magazin sayfalarını renklendirmişti.

ŞİRİN BABA’YA BENZETİLMİŞTİ

Hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Özcan Deniz uzattığı beyaz sakallarıyla çizgi film kahramanı 'Şirin Baba'ya benzetilmişti.

ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ

Özcan Deniz, çekimlerin tamamlanmasının ardından eski haline geri döndü. Saçını sakalını kestiren Deniz, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Deniz’in imaj değiştirmesinin ardından eşi Samar Dadgar sosyal medya hesabından romantik paylaşımda bulunarak 'Üf. Hele kaz ayakların' notunu düştü.