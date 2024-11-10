Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı

Türkiye, son 3 gündür Narin Güran cinayeti davasına odaklanmışken, bugün Şişli’de vahşi bir cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin Elmas cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.
31 Ekim’de ilçede kaybolan ve Feriköy Mezarlığı’nda cesedi bulunan minik kızın öldürülmeden önce şüpheli Mustafa Örün ile karşılaşma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, Şirin’in çöp konteynerinin başında katil zanlısıyla konuştuğu ve daha sonra onunla yürüyerek gitmesi görülüyor.
Şüpheli, sorguda ilk ifadesinde, “Çocuk para istedi. Vermedim. Peşime takıldı. Mezarlığın orada tekrar 200 TL istedi. Kovalayınca küfür ettİ.
Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Kızı üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım” demişti.
Şirin Elmas’ın kaybıyla ilgili görgü tanıkları, çocuğun sokaklarda dilencilik yaparken görüldüğünü ifade etmişti.
Küçük kızın annesi ise kendisinin kağıt toplayarak evini geçindirdiğini ve bu nedenle çocuklarıyla ilgilenemediğini belirtmişti.