Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı

Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Şişli’de vahşi bir cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin Elmas’ın katil zanlısı Mustafa Örün ile ilk karşılaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 1

Türkiye, son 3 gündür Narin Güran cinayeti davasına odaklanmışken, bugün Şişli’de vahşi bir cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin Elmas cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 2

31 Ekim’de ilçede kaybolan ve Feriköy Mezarlığı’nda cesedi bulunan minik kızın öldürülmeden önce şüpheli Mustafa Örün ile karşılaşma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 3

Görüntülerde, Şirin’in çöp konteynerinin başında katil zanlısıyla konuştuğu ve daha sonra onunla yürüyerek gitmesi görülüyor.

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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 4

Şüpheli, sorguda ilk ifadesinde, “Çocuk para istedi. Vermedim. Peşime takıldı. Mezarlığın orada tekrar 200 TL istedi. Kovalayınca küfür ettİ.

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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 5

Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Kızı üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım” demişti.

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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 6

Şirin Elmas’ın kaybıyla ilgili görgü tanıkları, çocuğun sokaklarda dilencilik yaparken görüldüğünü ifade etmişti.

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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 7

Küçük kızın annesi ise kendisinin kağıt toplayarak evini geçindirdiğini ve bu nedenle çocuklarıyla ilgilenemediğini belirtmişti.

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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 8
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 9
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 10
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 11
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 12
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 13
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 14
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 15
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 16
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 17
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 18
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 19
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 20
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 21
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 22
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 23
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 24
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 25
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 26
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 27
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 28
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 29
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 30
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 31
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 32
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 33
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 34
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 35
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 36
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Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı 37
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