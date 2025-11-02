İtalya'nın Venedik kentinde bulunan Palazzo Contarini Polignac Sarayı bugün mutlu bir güne tanıklık etti. Gazeteci Şirin Payzın, tarihi sarayın büyüleyici atmosferinde iş insanı Turgay Gümüş ile evlendi.

BRONZ MADALYA KAZANDI

OdaTV'nin haberine göre, 57 yaşındaki Payzın ile iş insanı Gümüş'ün sade nikah törenine yakın dostları katıldı. Turgay Gümüş, şarap üretimi alanında yaptığı işlerle tanınıyor.

Gümüş, İzmir'in Çeşme ilçesinde butik bir şaraphanede şarap üretimi gerçekleştiriyor. Gümüş'ün ürettiği üç şaraptan iki tanesi, (Şirin Grenache Roze 2023 ve Alara Chardonnay-Sultaniye Beyaz 2023) dünyada referans kabul edilen Decanter Dergisi'nin 2024 yılı Dünya Şarap Ödüllerinde bronz madalya almaya hak kazandı.

Gümüş'ün ürettiği iki şaraba koyduğu 'Şirin' isminin kaynağının Şirin Payzın olduğu iddia ediliyor.