Gazeteci Şirin Payzın sosyal medyada "Bu şıllığı yok etmemiz lazım en büyük cezayı verelim" tehdidine karşı açtığı davada, mahkemenin ilgili ifadelerin "tehdit ve hakaret" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmettiğini açıkladı.

Mahkemenin kararına tepki gösteren Payzın, Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanına karşı hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığına atıf yaparak "Yani biz gazetecilere, kadınlara, gençlere, sanatçılara her türlü tehdit, hakaret, göz dağı verme düşünce özgürlüğü kapsamında. Amaaaa bir gazeteci tarihten bir örnekle bir şey anlatmaya kalksın 4 yıldan başlıyor" diyerek tepkisini gösterdi.

Payzın'ın tam açıklaması şöyle:

"Ruh hastasının teki bana sosyal medyadan şöyle yazmış; 'Bu şıllığı yok etmemiz lazım en büyük cezayı verelim.' Avukatlarım dava açtılar. Bugün mahkemeden karar geldi. Bu sözler tehdit sayılmazmış. Hakaret de değilmiş. Yani biz gazetecilere, kadınlara, gençlere, sanatçılara her türlü tehdit, hakaret , göz dağı verme düşünce özgürlüğü kapsamında. Amaaaa bir gazeteci tarihten bir örnekle bir şey anlatmaya kalksın 4 yıldan başlıyor."