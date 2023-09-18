Sırını ellerini kollarını sallayarak geçiyorlar. Dev duvarlar bile çare olmadı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Ekipler çalışmalar kapsamında bir haftada 1971 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığını tespit etti.

1971 düzensiz göçmen Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenler Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1971 düzensiz göçmeni Türkiye sınırları içerisine soktuğu iddia edilen 15 şüpheliyi İnsan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olaylarda kullanılan 13 araca el konuldu.

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ EN UZUN SINIR DUVARI BİLE DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ DURDURAMADI

Suriye sınır duvarı, Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun sınır duvarı olma özelliğine sahip. 564 kilometre olan güvenlik duvarı bile düzensiz göçmenleri durduramıyor. Bir yolunu bulup güvenlik duvarını da aşan düzensiz göçmenler, Türkiye sınırlarına ellerini kollarını sallayarak giriyor.