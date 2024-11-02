Şirin'in askıda poğaça aldığı anlar yürek yaktı! Öldürülmeden sadece bir gün önce

İstanbul'da Şişli ilçesinin Feriköy semtinde 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi kayboldu. 31 Ekim kaybolan küçük Şirin bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı.

Küçük Şirin'in Hanilçi'nin ailesi tarafından dilendirildiği de TV programında iddia edilmişti. Küçük Şirin'in cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

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KAĞIT TOPLAYICISI İTİRAF ETTİ

Güvenlik güçleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyip bir ihbarı değerlendirerek araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Belirlenen görüntülerde Şirin'in bir kağıt toplayıcısının yanında olduğu görüldü. Gözaltına alınan 49 yaşındaki M.Ö. küçük kızı öldürüp mezarlığa gömdüğünü itiraf etti.

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İFADESİ KAN DONDURDU

M.Ö.'nün verdiği ifadesi ise kan dondurdu. M.Ö ifadesine "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım." dedi.

Küçük Şirin'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun incelemesiyle belirlenecek.

ASKIDA POĞAÇA ALDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Küçük Şirin'in bir seyyar satıcıdan askıda poğaça aldığı görüntü ortaya çıktı. Küçük kızın utanarak poğaçaları alması ve ardından teşekkür etmesi kameraya yansıdı. Görüntülerin Şirin'in öldürülmeden bir gün önce çekildiği belirlendi.

Diğer yandan İstanbul Valisi Davut Gül de Şirin'in ailesini ziyaret etti. Şirin'in ailesinin yoksulluk içerisinde olduğu görüldü.